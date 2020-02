El equipo de Zielinski cayó derrotado en Bolivia ante el local The Strongest por 2 a 0 con una actuación sobresaliente del arquero Sanchez.

Atlético arrancó el partido bien parado, odenado, aguantando al rival que manejaba los tiempos y la pelota e intentando salir de contra, pero en cuanto a producción ofensiva el Decano fue muy pobre, apenas un tiro libre sin peligro rematado por Rojas a los 8′ y a los 32′ un centro de Lotti que llega a cabecear Toledo pero sale desviada, todo lo contrario al equipo local que sabía que los tucumanos lo iban a esperar, y a los 20′ empezó a crecer con llegadas que por los costados y remates de Wayar donde el Oso Sanchez se empezaba a convertir en figura y trás tres pelotas importantes atajadas por el portero, llegaría la apertura del marcador trás un corner donde el arquero visitante sale mal y Reynoso ganá en las alturas en la mismisima área Decana cabeceándole al arquero entre sus manos; así en tiempo de descuento los bolivianos pasaban al frente.

El segundo tiempo The Strongest seguía manejando el partido, a los 9′ Carreras que había ingresado por Lotti, remató un tiro libre pero sin peligro se termina llendo arriba del travesaño, el oso Alejandro Sanchez seguía salvando a su equipo hasta que a los 23′ en una jugada que se origino en la periferia del área grande del Decano llegaría el segundo gol de los bolivianos por intermedio de Barbosa , de esta manera le daría cifras definitivas al partido, donde aún la serie no está cerrada y se verán las caras en tucumán el próximo miercoles con las esperanzas de todos los hinchas Decanos intactas.

Punto de vista

Antes de que empezara el partido ya había cosas que hacían ruido en el equipo de Zielinski, por ejemplo que el arquero fuese Sanchez y no Lucchetti, que si podía estar en el banco hubiera podido jugar tranquilamente, teniendo en cuenta la espalda que tiene, la seguridad que transmite a sus compañeros y por sobre todo la experiencia que puede aportar en este tipo de partidos que son cruciales y no para cualquiera, pero hablando de cualquiera hay que decir que por un lado Alejandro Sanchez estuvo a la altura convirtiendose en figura del Deca, pero por otro lado cometió un error para mi entender grosero, dejandose ganar en su propia área la pelota, él área chica es del arquero y claramente sale mal, inseguro y sin convicción, incluso si había un choque hubiese sido falta a favor de los de 25 de mayo, luego por la derecha el ingreso de Lotti de entrada por Melano parecía algo más que extraño, ya que Melano está rindiendo cuando le toca jugar y es el diferente quizás del mal momento de Atlético, de esta manera el equipo ya de entrada perdía ataque y marca, claro ataque….sorpresa, dinámica, explosión; en la defensa se pudo ver mucha impresición para marcar a sus oponentes, Gissi como central sin penas ni glorias pero Cabral no se quedó atrás, por derecha Ortiz solo se limitó a cumplir su función al igual que Risso Patrón por izquierda donde se los vió bastantes flojos, claro que si me preguntan si puede ser la falta de oxigeno, digo que si…que si influyo, pero que también fueron limitados en su técnica, en el medio Rojas no pudo generar nada, estuvo muy atrás y en la marca al igual que Erbes no pudieron romper el juego del rival, el BB Acosta estruvo lento y le costó generar juego, se lo veía muy solo, adelante Diaz y Toledo no tuvieron oportunidades al no haber generadores de juego, en los cambios la salida de Diaz por Carreras no se entiende ya que si bien Zieleinski busco equilibrar el medio con un volante que también aporta al ataque, el cambio justo pareciera haber sido el ingreso de Melano y no el de Carreras, un Melano que ingresaria recién como tercer cambio y lo haría por el Loco Diaz que ya no daba más, en el segundo cambio había ingresado Heredia un jugador que casi no tiene rodaje y que claramente no haría mucho más que Rojas, claro si uno miraba el banco le daba miedo saber que no se encontraba UN jugador capaz de darle al Decano lo que necesitaba, por eso me surge la pregunta, si sabes que tenías estos compromisos, porqué no recurrir a los refuerzos, como Guillermo Ortiz, o en el ataque el Chavo Alustiza, y Aguirre? sigue lesionado?, estás cosas en copa Libertadores se pagan caro y este miercoles al Decano le quedó claro, lo positivo…la serie aún no esta cerrada, el próximo miercoles será la hora de la verdad y ojalá Atlético pueda estar a la altura de las circunstancias como ya lo supo hacer, por lo menos este es mi humilde punto de vista.

Por Panchogool Espinosa