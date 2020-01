No cabe duda de que Luis Miguel: La Serie es una de las producciones más exitosas que nos ha traído Netflix en los últimos años dentro de la región de México y Latinoamérica. El éxito de la serie fue tan grande, que cada domingo lograba posicionarse como tendencia en redes sociales, y esto gracias a los detalles personales e íntimos que nos brindaba acerca de la vida del cantante mexicano, uno de los más populares dentro de la cultura musical de nuestro país (aunque nacido en Puerto Rico). Desde su inicio como cantante, hasta las fechorías que su padre, el odiado Luisito Rey, hizo con tal de vivir a costa de su hijo.

Sin embargo, luego de 13 episodios, los fanáticos tuvieron que decirle adiós –por un tiempo indefinido– a la serie, que en la primera mitad de 2018 concluyó su primera temporada y la cual, como muchos recordarán, finalizó con la escena del sobre que el representante de Luis Miguel, Hugo López, le da al cantante con los resultados de la agencia de investigación israelí, El Mosad, respecto al paradero de su madre Marcela Basteri.

Desde ese entonces hemos escuchado decenas de rumores sobre si la serie contará con una segunda temporada, e incluso, si Diego Boneta seguiría dándole vida al llamado “Sol de México”. En fin, todas esas dudas han quedado despejadas el día de hoy ya que el mismo Boneta, ha liberado en sus redes sociales el primer teaser de la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie. No, amigos, ¡esto no es un simulacroooo!

A través de su cuenta de Instagram, Diego Boneta publicó un adelanto de lo que podremos ver en la segunda temporada de la serie. Aquí nos muestra a Luis Miguel en dos facetas distintas. La primera sale cantando en el estudio la canción “Cómo es posible que a mi lado”. En un momento, el cantante pide que detengan la canción y pide una oportunidad más. Y aquí es cuando arranca la segunda faceta de Luis Miguel cuando canta “México en la piel” de 2005. Así que dejamos los 90 y entramos de lleno al nuevo milenio cuando muchas otras personas pasaron por su vida. La pregunta es: ¿A quién veremos en esta segunda temporada?.

Si eso no fuera suficiente, el actor y cantante también dio a conocer la fecha en la que podremos ver lo nuevo de Netflix y Luis Miguel: La Serie. La plataforma de streaming no anunció la fecha oficial de estreno ni el día en que entre al catálogo con otras producciones mexicanas de alto perfil que han dado mucho de qué hablar como Narcos: México.

¿Qué personajes de la vida de Luis Miguel podremos ver próximamente?, ¿sabremos finalmente el paradero de Marcela Basteri?, ¿a quién odiaremos ahora después de la muerte de Luisito Rey? Muchas preguntas que seguramente podremos responder este 2020.





