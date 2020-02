El gobernador Juan Manzur visitó la Central Térmica Independencia para poner en marcha la ampliación de la capacidad de transformación de la estación en 30 megas. Con este incremento, 30.000 clientes del sur de San Miguel de Tucumán tendrán energía eléctrica segura.La obra surgió por gestión del mandatario junto al vicegobernador, Osvaldo Jaldo, al inicio de la gestión y demandó USD$8,5 millones. “Estas son obras de larga duración y tienen que ver con la planificación a futuro de que Tucumán tenga una provisión de energía asegurada, no solo para el domicilio sino también para exportar”, afirmó Manzur en diálogo con la prensa.“El ingeniero Luis Álvarez, gerente técnico de EDET, nos decía que en el pico máximo de toda la provincia puede llegar a consumir unos 750 megas pero esta planta puede generar hasta 1500 megas”, cerró el Gobernador.El ministro de Desarrollo Productivo, Luis Fernández, también recorrió la planta y aseguró que se trató de una gran inversión que “redunda en beneficios del consumidor domiciliario y en la disponibilidad de energía para cualquier tipo de radicación industrial”.A su turno, el gerente técnico de la empresa contó que la obra se va a intervincular con otra obra llamada ET Manantial próxima a construir. “Es una obra planificada también con la Provincia que va a permitir alimentar la zona del pedemonte de Yerba Buena. Esa obra se va a interconectar con ET Los Nogales que es la zona norte de la provincia. Eso quiere decir que va a haber un cordon eléctrico muy fuerte”, concluyó.

Fuente:

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/02/aumentan-capacidad-electrica-que-beneficiara-a-30-000-vecinos/