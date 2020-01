El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió este viernes a los brasileños que no lo agredan en las redes sociales y advirtió que los argentinos hicieron lo mismo con el ex presidente Mauricio Macri y, por esa razón, el kirchnerismo regresó al gobierno.

“Les pido que no me agredan en las redes. El pueblo argentino trató a Macri en forma semejante y volvió el grupo de los Kirchner”, dijo Bolsonaro en un mensaje por Facebook divulgado a su llegada a India, donde cumple el primero de tres días de visita oficial.

Bolsonaro también fustigó la decisión del ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, de impulsar cambios en las cúpulas de las Fuerzas Armadas argentinas.

Lo hizo al comentar las divisiones surgidas dentro de la extrema derecha brasileña luego de que él mismo dijera -y este viernes desmintiera- su intención de restarle poder al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que comanda el ex juez Sérgio Moro.

A través de Facebook, el presidente brasileño se refirió en un video a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien vinculó con la ex mandataria Dilma Rousseff y el Foro de Sao Paulo.

“Evidentemente hay gente mejor que yo (para gobernar Brasil) pero hasta 2022 debemos trabajar con un solo objetivo, mejor lo que está mal y hacer críticas constructivas”, dijo Bolsonaro desde dentro de un automóvil en Nueva Delhi.

En las redes, seguidores de Bolsonaro vienen expresando críticas al uso de la tarjeta de crédito corporativa de la familia presidencial.

El último jueves, el mandatario brasileño publicó en las redes sociales una nota del diario argentino El Cronista sobre cambios en las cúpulas militares argentinas.

“El presidente argentino Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, están preparando un proyecto para retirar de los comandantes militares el poder decisivo en asuntos internos de las fuerzas. Promociones, movimientos y designaciones no serán más hechas por los jefes, dejando a los militares sumisos a las voluntades políticas e ideológicas del gobierno”, dijo.

“No podemos olvidar que eso es lo que hizo Venezuela. Y esa fue una falla apuntada por el PT (Partido de los Trabajadores) por no haber obtenido el control de las Fuerzas Armadas en Brasil. “Tienen dudas de que eso ocurrirá si la izquierda vuelve al poder”, subrayó.

