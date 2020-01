El temporal que azotó la Provincia en las últimas horas afectó distintas ciudades tucumanas provocando desbordes de canales y anegamientos. Las precipitaciones se hicieron notar principalmente en el departamento Lules, Famaillá, Cruz Alta, Yerba Buena y Capital.Sobre la labor desarrollada por el Comité de Emergencias de la Provincia, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, a cargo del Poder Ejecutivo, puntualizó que desde “el lunes el Comité está en reunión permanente porque los pronósticos de Defensa Civil no eran alentadores. Anunciaban tormentas importantes para Tucumán y el NOA”.Tras las lluvias con fuertes vientos del fin de semana pasado, ayer por la tarde se registraron lluvias de importancia. Jaldo comentó que en algunas áreas cayeron más de 150 mm, provocando desbordes de canales.Poblaciones asistidas“Al margen de la gran cantidad de agua que cayó, la situación está controlada y la gente es asistida. Llegamos a diferentes lugares por vía terrestre, con gomones de Defensa Civil y bomberos voluntarios. La seguridad está garantizada. La Policía desplegó instrucciones en todas las regionales para que estén a la par de los pueblos afectados. Se controlan los puentes y pasos viales”, dijo el Vicegobernador.El Comité de Emergencias registró 260 personas que fueron evacuadas tras sufrir anegamientos en sus barrios. La mayoría de ellas son procedentes de Lules, Famaillá y Cruz Alta, y fueron atendidas por personal de los ministerios de Salud y Desarrollo Social.“Hoy todo el Gabinete provincial salió desde primera hora a constituirse en cada lugar que sufrió problemas por la cantidad de agua caída”, dijo.CaminosLa ruta provincial N° 338, camino a San Javier, fue cortada anoche debido a que la corriente del Río Muerto se llevó el terraplén construido como paso alternativo a las obras del nuevo puente que conecta con El Corte. A pesar de ello, de acuerdo a lo informado por el interventor de la Dirección Provincial de Vialidad, Ricardo Abad, el camino fue rehabilitado hoy, dijo Jaldo.Además, hay caminos que se encuentran anegados en La Ramada y La Cruz, donde no se puede ingresar equipo vial. Sobre ello, el Vicegobernador comentó que los campamentos de Vialidad están en emergencia para atender contingencias.Trabajo con comunas y municipios“Hoy invitamos al intendente interino de Capital, el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, que está a cargo de la Intendencia de San Miguel de Tucumán. Lo que quiere decir que el análisis lo hicimos con toda la provincia, no sólo en el interior sino también con la ciudad capital para ver cómo podemos colaborar y ayudar parar estar a la altura de las circunstancias”, razonó.El ministro del interior, Miguel Acevedo, aseguró que desde un primer momento se cumplió con la orden del Vicegobernador de asistir a las personas afectadas por el temporal.En tanto, el funcionario comentó: “Fue una precipitación muy intensa en poco tiempo. Podemos hablar de 150 mm en una hora en algunos lugares y un promedio de 100 mm en Lules, Famaillá y Monteros”, contó.Y confirmó: “Cada uno de los ministerios tiene sus equipos de trabajo en las distintas jurisdicciones que están siendo afectadas y se van a redoblar los esfuerzos para llegar a todos los lugares y ver que no haya gente aislada”.Intendencia capitalinaJuri observó: “En Capital tuvimos problemas en barrios de zona sur, en Los Chañaritos y los barios Miguel Lillo 1 y 2, donde hubo anegamientos sin registrarse evacuados”.Juri dijo que el Municipio trabaja en coordinación con la Provincia “porque entendemos que este es un problema de todos, no únicamente de un sector” y declaró que se realizan relevamientos sociales de rutina.El subjefe de la Policía, José Rolando Gómez, señaló que desde el cuerpo de seguridad junto al Comité se evaluaron las consecuencias de las lluvias: “La Policía, desde que se puso en conocimiento la alerta meteorológica, puso todos los recursos tanto logísticos y el personal de la repartición para la prevención sobre todo para la Capital y evitar embotellamientos”.Explicó que en el interior todas las regionales trabajaron en coordinación con los delegados y los otros organismos como la Policía Lacustre para ingresar a zonas abnegadas.“El área más castigada fue la zona Este que va desde Los Ralos hasta La Ramada y El Rodeo, La Cruz, Alderetes y El Chañar donde estuvo presente la Policía y Bomberos. Lo mismo hace la Unidad Regional Oeste en Lules, Famaillá, La Reducción y Santa Lucia. En la sur no hubo inconvenientes, sólo en la zona del barrio San Roque y Arcadia, donde hubo anegamientos”, concluyó.

Fuente:

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/01/comite-de-emergencias-asisten-a-localidades-afectadas-por-el-temporal/