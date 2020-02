El equipo de Ricardo Zielinski no pudo ingresar a los grupos de la copa Libertadores al caer por penales en fase 3 ante el Deportivo Independiente Medellín pero aún tiene la chance de imgresar a la sudamericana.

El local arrancó jugando mejor y a los 1′ tras un centro de Acosta por derecha, Guillermo Ortiz remataría dentro del área pero el balón se iría fuera, a los 19′ Leonardo Heredia abriría el marcador llenando de ilusión a la hinchada del DECA, los minutos transcurrían y no había situaciones de peligro, así se iría el primer tiempo dejando de saldo dos amonestados en Atlético, Ramiro Carrera y Yonathan cabral.

La segunda etapa sería más faborable para el visitante, los dirigidos por Zielinski intentaban llegar por el medio, pero el cerrojo de la defensa colombiano no le permitían entrar en juego, lamentablemente el Decano se olvido que los costados también existían y casi no jugaba por los extremos, a los 15′ ingresaría el bicho Aguirre por Carreras de partido lúgubre, a los 23′ saldría Heredia e ingresaría Diaz que no sunó en nada e incluso erró el primer penal, a los 34′ ingresa Lotti y sale Melano, cerca del final tras un corner, Marcelo Ortiz estuvo cerca pero el balón se fue nuevamente al tiro de esquina, en el transcurso del segundo tiempo los colombianos fueron más e incluso Luchetti yuvo que entarar en acción en más de 2 oportunidades, finalmente el partido se terminaría y llegaría el momento de la verdad, el difícil momento de los penales donde perdieron 4 a 2, Diaz y Lotti malogrando sus penales condenaron finalmente al Decano a quedar en la puerta de la clasificación de los grupos de la copa Libertadores de América 2020.

Punto de vista

El equipo de Zielinski a pesar del corto plantel en cuanto a individualidades que posee se las ingenió hasta para ganar el partido y luego lamentablemente en los penales quedar afuera, algunos dirán que es una lotería otros que es cuestión de entrenamiento y sabiduría, lo cierto es que dos jugadores de Atlético malograron sus remates, Diaz remató con potencia pero se le fue muy arriba, Lotti pateó como si se tratara de un penal en un picadito con amigos y así le fue a los de 25 de Mayo y Chile donde su arquero no pudo contener ningún remate como en elpartido pasado y así quedó eliminado.

Las sensaciones encontradas son muchas, algunas raras por cierto, pero la realidad es que el equipo de Zielinski tuvo muchas fallas en el partido, según las declaraciones del mismo técnico luego del partido, hace alusión que deberían haber jugado más por las bandas y los extremos y no intentar tanto por el medio, de todas maneras el nivel de algunos jugadores fue muy bajo e incluso aún no se sabe qcual es el equipo titular de Atlético ya que puede jugar cualquiera tanto en defensa como en el medio o la delantera, los únicos números cantados son el arquero Lucchetti, en la defensa Cabral, Monzón en el medio Acosta y Erbes, los demás no tiene ninguno asegurada su titularidad y en muchos casos terminan rotando y jugando en posiciones diferentes, quedó demostrado en el partido ane el DIM donde salió Rojas quien para muchos ya era titular indiscutido, para finalizar entiendo que este equipo salvo algunos bajos rendimientos dejó absolutamente todo y se fue con LA FRENTE EN ALTO Y EL PECHO INFLADO, y con la posibilidad a priori de jugar la copa sudamericana de este año, al menos este es mi humilde punto de vista.

Puntajes

Lucchetti 8

M. Ortiz 6

G. Ortiz 6

Cabral 5

Monzón 5

Acosta 6

Erbes 6

Heredia 7

Carreras 3

Melano 5

Toledo 4

Por Panchogool Espinosa