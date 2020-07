Una ex reina de belleza y maestra del estado yanqui de Kentucky fue condenada a dos años de prisión el último jueves luego de admitir haber intercambiado fotos sexuales con un estudiante de 15 años cuando trabajaba como profesora de una escuela de Virginia Occidental.

El hecho ocurrió entre agosto y octubre de 2018, cuando Ramsey BethAnn Bearse le mandó cuatro imágenes de desnuda al menor de edad.

Inclusive durante el juicio, se comprobó que la educadora no se daba por vencida en su propuesta de seducción y que llevó adelante esa acción durante al menos 24 meses que tuvo a cargo sexto, séptimo y octavo grado.

Como consecuencia de sus acciones Bearse, de 29 años, recibió esa pena del Tribunal de Circuito del Condado de Kanawha, que además le informó que deberá permanecer 10 años adicionales con libertad condicional y que será registrada como delincuente sexual de por vida, lo que acabará con su carrera.

Bearse dijo que todo comenzó inocentemente mientras se mantenía en contacto en Snapchat con sus alumnos, preguntándoles cómo iban las clases y si disfrutaban de su verano.

La ex maestra dijo que el joven al que terminó enviando las fotos “hizo muchas preguntas y crucé la línea y compartí demasiada información de lo que estaba pasando en ese momento”.

Ramsey BethAnn Bearse será fichada como un delincuente sexual de por vida.

“Básicamente, mi esposo estaba trabajando todo el tiempo y estaba demasiado distraído y abrumado por el trabajo como para prestarme atención. Además, desde que me mudé, sentí que estaba completamente sola. Nadie de mi familia vive aquí, y no tenía amigos”, argumentó en uno de sus primeros contactos con el juez.

Bearse dijo que accidentalmente le envió al joven una foto atrevida que estaba destinada a su esposo. Ella dijo que el nombre del joven figuraba junto al nombre de su esposo en su teléfono. “A partir de ahí, él me pidió más, y entré en pánico. Tenía miedo de no apaciguarlo, y cuando él pidió más, le envié más fotos mías” dijo Bearse.

La ex docente de la escuela secundaria se declaró culpable de un cargo de posesión de imágenes de menores de edad en conducta sexualmente explícita en diciembre de 2019, según informaron medios de comunicación locales. Inicialmente había sido acusada de cuatro cargos de enviar material obsceno a un adolescente.

Ramsey BethAnn Bearse fue una modelo destacada antes de ser docente.

“Como yo soy la persona adulta, y él era sólo un adolescente, es mi culpa, y acepto toda la culpa de la situación”, dijo Bearse en diciembre de 2019, según informó el diario británico DailyMail. “Así es como soy culpable del crimen. La he fastidiado a lo grande”, añadió.

Ramsey BethAnn Bearse siendo entrevista en televisión tras su coronación.

Bajo su apellido de soltera, Carpenter, Bearse fue coronada Miss Kentucky en 2014 en el concurso de Miss América. La prensa local recuerda que impresionó a los jueces de Miss Kentucky en 2014 tocando música bluegrass en su violín.

Ramsey BethAnn Bearse brillaba tocando el violín.

Luego de ese reconocimiento, se convirtió en vocera de la Sociedad Nacional de Esclerósis Múltiple, dando entrevistas sobre sus vivencias con la enfermedad, la cual le fue diagnosticada en 2010.

Fuente: https://www.cronica.com.ar/mundo/Condenaron-a-maestra-por-intercambiar-fotos-sexuales-con-un-alumno-20200719-0006.html