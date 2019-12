Un niño estadounidense de 9 años venció el cáncer y su mamá grabó el momento en el que su hijo tomaba por última vez su medicación de la quimioterapia. El video que registró ese instante emocionante y único se viralizó rápidamente.

“Nunca has visto la felicidad pura hasta que has visto a un niño de nueve años llorar las lágrimas más felices de su vida por no tener cáncer y tomar su último tratamiento de quimioterapia”, escribió Asley Cotter, la madre del menor, en la red social Facebook, donde hizo la publicación, en la que añadió: “¡Uno de los momentos de más orgullo que he vivido!”.

El niño llamado Steven Cotter había sido diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo el 29 de agosto de 2016, razón por la que tres días después de la visita médica empezó con tratamiento de quimioterapia.

Steven Cotter, el niño que logró vencer al cáncer.

Según relató su madre, el pequeño recibió múltiples transfusiones de sangre y plaquetas, probó varios tratamientos, que incluyeron quimioterapia espinal y portuaria, y tuvo muchas hospitalizaciones. Sin embargo, el 14 de diciempre por la noche, finalmente “tomó su última píldora de quimioterapia”, contó Cotter eufórica.

Por su parte, la madre remarcó a ABC News, todo lo que significó para ella enterarse de la noticia: “Fue absolutamente horrible escuchar las palabras ‘tu hijo tiene cáncer’, absolutamente desgarrador. Pero finalmente estar aquí al final y haberle visto venciendo el cáncer y haciendo el tratamiento de quimioterapia con una sonrisa en su rostro y con la cabeza en alto, ha sido absolutamente asombroso”.

El menor junto a toda la medicación que ya no necesitará más.

Además, en su publicación aclaró que aunque el audio es muy malo, “se pueden sentir las emociones (por las que su hijo estaba pasando)”. “Él voló muy alto y yo no puedo estar más orgullosa”, agregó la mamá.

“Con toda honestidad puedo decirte que nosotros nos volvimos una familia mucho más unida, nos acercamos a Dios y siempre tuvimo. fe”, explicó la mujer sobre la lucha que afrontaron como familia.

Fuente: https://www.cronica.com.ar/mundo/Conmovedor-nene-de-9-anos-se-emociona-al-tomar-por-ultima-vez-pastilla-de-quimioterapia-20191220-0014.html