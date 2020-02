Estados Unidos está tomando medidas para prepararse ante la posibilidad de una pandemia a causa del coronavirus y no rescatará a más ciudadanos de ese país que decidan hacer cruceros por Asia, informaron este sábado voceros gubernamentales.En ese país el número de casos confirmados aumentó a 34, ya que varias personas evacuadas del crucero Diamond Princess desde Japón, dieron positivo a la enfermedad. Otros estadounidenses que estaban a bordo del barco fueron diagnosticados y hospitalizados en Japón, informaron desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

En tanto, el Departamento de Estado norteamericano dijo que no rescatará a otros estadounidenses que opten por realizar cruceros en Asia. “Los vuelos de repatriación no reflejan nuestra práctica estándar, y no se debe confiar en ellos como una opción para los ciudadanos estadounidenses”, indicó Ian Brownlee, ejecutivo del Departamento de Estado.Además, advirtió a los estadounidenses que reconsideren cualquier crucero planeado hacia o dentro de Asia, alegando que “pueden verse afectados por restricciones de viaje que afecten sus itinerarios o capacidad de desembarque, o pueden estar sujetos a procedimientos de cuarentena implementados por las autoridades locales”.

Es casi seguro que el número de casos de coronavirus en Estados Unidos tienda a aumentar, ya que miles de personas que han viajado recientemente a China se ponen en cuarentena voluntariamente en sus hogares durante 14 días y controlan los síntomas de salud, informó la agencia Ansa.Por definición, una pandemia es la la propagación mundial de una nueva enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, situación para la cual se está preparando el país del norte de América.

