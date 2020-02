El Tribunal Supremo de la India resolvió este lunes que las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a alcanzar roles de mando superior en el Ejército y criticó los argumentos contrarios del gobierno por considerar que perpetúan los “estereotipos de género”.Al igual que sus pares masculinos, las oficiales mujeres podrán acceder a todas las jerarquías de mando militar, en base a sus méritos, según dictó el alto tribunal.”Las características fisiológicas de las mujeres no tienen relación con sus derechos. La mentalidad debe cambiar”, afirmaron los magistrados al señalar que estas limitaciones contradicen el artículo 14 de la Constitución india, que garantiza la igualdad, informó la agencia de noticias EFE.”La Corte ha dado a las oficiales todos los derechos que tienen los oficiales hombres. El cielo es prácticamente el límite”, celebró ante los medios la abogada del grupo de oficiales que elevó el caso ante la Justicia, Meenakshi Lekhi.El tribunal consideró “indefendible” la política que restringe a las mujeres de desempeñarse dentro las unidades de combate de infantería, artillería o cuerpos blindados.”La no consideración general de las mujeres para los nombramientos de mando, en ausencia de una justificación individualizada por el Ejército, no puede sostenerse en la ley”, indicó.El veredicto fue celebrado por la teniente coronel Seema Singh, que junto a algunas compañeras de armas en el exterior de la sede del alto tribunal en Nueva Delhi, describió esta como “una sentencia progresista histórica: las mujeres deben tener igualdad de oportunidades”, dijo a los medios.Por otro lado, el gobierno central, que se opuso a este cambio dentro de las Fuerzas Armadas, argumentó que el origen rural de la mayoría de la tropa hace que no esté “mentalmente preparada” para aceptar el mando de una mujer, además de que las oficiales tienen que afrontar la maternidad y las obligaciones domésticas.El máximo tribunal respondió que esas apreciaciones “se basan en la discriminación de género y el estereotipo”.

Fuente: https://www.cronica.com.ar/mundo/India-permite-que-las-mujeres-adopten-roles-de-mando-en-el-Ejercito-20200217-0057.html