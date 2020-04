Con un método eficaz para combatir el mosquito, y también las larvas, que transmite el dengue el Gobierno de la Provincia, por medio del Ministerio de Salud Pública y la Dirección de Agricultura, comenzó a utilizar hoy un drone para fumigación en zonas de difícil acceso, como las propiedades privadas, terrenos y viviendas abandonadas.El gobernador, Juan Manzur, supervisó esta mañana en avenida Sarmiento al 100 de la capital tucumana la utilización del dispositivo que se puso en funcionamiento sobre una obra en construcción que está detenida y que puede generar reservorios donde se reproduce el mosquito vector.Esta es una herramienta más que está usando la ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, en la lucha contra el dengue. Hay muchas casas que están sin habitantes, sin dueños, otras abandonadas y muchas obras paradas, que son reservorios donde prolifera el mosquito. Para combatirlo, había que buscar alguna herramienta para llegar y la tecnología por medio de drones nos permite tener acceso a lugares a los que hasta ahora no podíamos entrar”, destacó Manzur.Un equipo de expertos tripuló el drone que aplicó una fumigación de tipo fogger, con humo, para dispersar y matar a los insectos, explicó la ministra Chahla. “Uno de los grandes problemas que teníamos era el de no poder entrar a lugares que estaban cerrados o abandonados. Con este método quedó una nube que además hace que las larvas no puedan crecer”, agregó.Los productos domisanitarios utilizados para la fumigación están aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), indicó el ingeniero Gustavo Páez Márquez, a cargo de la Dirección de Agricultura de la Provincia. El drone, explicó, realizó “aplicaciones de ultra bajo volumen con caudal frío, el método recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el control de la plaga. Es una nube fría que controla al mosquito”. Las tareas de fumigación convencionales pueden bloquear algunos focos donde prolifera el mosquito; sin embargo la Provincia debe trabajar en todos los focos, incluso en los lugares donde el acceso es complejo. “Con el drone que sobrevuela la zona y utiliza el sistema fogger se eliminan las larvas y mosquitos adultos en zonas donde no teníamos acceso, haciendo que los sistemas de bloqueo sean más eficaces”, destacó la jefa del Departamento de Prevención de Riesgos Ambientales, Julieta Migliavacca.En ese sentido, la ingeniera detalló que las fumigaciones en Tucumán se realizan con varios sistemas: “Tenemos el de rociados especiales, que se coloca en la parte de atrás de las camionetas y produce una termoniebla, es decir, nebulización fría. Después contamos con las termonebulizadoras que son las máquinas que tiran humo, y además tenemos las nebulizadoras en frío que son unas mochilas amarillas con motor que tiran una microgota”.La profesional destacó que para combatir a los mosquitos “no hay que utilizar las mochilas comunes de fumigación porque esas se aplican el producto en el piso y el mosquito vuela. Tenemos que tratar de aplicar algo que mate al mosquito mientras está en vuelo y además aplicar larvicida en los lugares donde hay criadero de larvas”.Sin embargo, la ministra de Salud y Migliavacca remarcaron que la principal estrategia para combatir el dengue es el trabajo domiciliario de cada familia para erradicar los criaderos dando vuelta objetos que puedan contener agua o de deshacerse de estos, lo que se conoce como descacharreo.La fumigación mata el 30% de los mosquitos adultos y en vuelo. Cada mosquito pone alrededor de 200 huevos que luego serán 200 nuevos mosquitos. “Si no eliminamos las larvas y huevos el problema no se va a terminar”, concluyó Migliavacca instando a la población a reforzar la tareas de higiene en las viviendas.Galería de fotos

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/04/dengue-la-provincia-implementa-un-drone-para-fumigacion/