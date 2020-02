Atlético arrancó ganando el partido bién arrancó, pero luego se fue desdibujando y pese a que el granate lo dió vuelta, pudo igualarlo sobre el final.

Atlético arranco mejor que su rival, desde los 5′ ya ganaba el partido por medio de un centro que el Bicho Aguirre impacto de cabeza y mandó el ovillo a hacerle cosquillas a la red; el equipo dirigido por Zubeldia no podía hacerse del balón, mucho menos penetrar la ferrea defensa local, luego los Decanos tuvieron otra oportunidad tras un centro de Lotti que Heredia no pudo conectar devidemente, de esta manera Atlético manejaba el balón, sin embargo Lanús tendría una oportunidad donde el esférico pegaría en el pelo izquierdo del cancerbero local para luego salir como pidiendo permiso a toda velocidad para que un defensor terminará despejando el peligro; así se irían los primeros 45 minutos.

El segundo tiempo arrancaría con un cambio, el ingreso y debut del juvenil Camilo Albornoz por Yonathan Cabral que salió porque tuvo un inconveniente personal por lo que tuvo que volver a su casa; Lagos había cumplido con su función sin embargo a los 8′ el técnico decidió reemplazarlo por Risso Patrón, y a los 21′ saldría Aguirre e ingresaría otro pibe de las inferiores con impronta de crack, Ruiz Rodriguez; lamentablemente antes que los cambios se acomodaran Lanús llegó al empate mediante un golazo de De la Vega, un pibe con experiencia en la selección argentina, el mismo de jugador convertiría el segundo gol y sobre el final y valgan las paradojas del destino, ¿quién lo iba a imaginar? una pared llegando al área entre Gissi y Heredía por arriba donde el mismo Dylan se encargo de acariciar a la caprichosa con un cabezazo letal, lleno de veneno para igualar el partido, de esta manera se cerró bajó el telón del segundo y último acto donde el local Atlético Tucumán y el visitante Lanús igualaron 2 a 2.

Punto de vista

Entiendo que el partido terminó justamente empatado ya que no hubo grandes diferencias en el campo de juego, sin embargo lo lúgubre y oscuro definitivamente apareció nuevamente en el monumental, y cuando habló de oscuridad me permito hacer mención del árbitro y juez del partido, el señor Espinoza que limitó el juego en las divididas, no amonestó a un jugador de Lanús debidamente haciendo la vista gorda, además también hubo amarillas para el banco Decano, pero cuando Zubeldía se exasperaba con sus gestos hacía de cuenta que no pasaba nada, además no cobró una clara mano en el área del visitante, con esto no digo que el Decano merecía ganar ganar por su juego, si expreso que si debió al menos el juez haber cobrado un claro penal, entiendo que las casualidades no existen, de que las brujas no existen…pero de que las hay las hay; por otro lado cabe destacar los pibes en el Decano como la del lateral Lagos de buenpartido hasta que el técnico decidió sacarlo y cometió a mi humilde interpretación un error poniendo a Risso Patrón en su lugar,no solo porque no rindió igual, sinó también porque experimentó en pleno partido a Risso por la derecha, el ingreso de Albornoz por Cabral dejó por sentado que el muchacho si le dan continuidad puede ser cosa seria lo que sí cumplió ocupando su función de marcador central, y luego la entrada de Ruiz Rodriguez también fue positiva quizas para darle continuidad a los pibes del club, pero en este partido ingresó a los 21′ y claramente iba a ser difícil que se convirtiera en el salvador o pueda mostrar sus virtudes en un partido tan trabado y jugado con mucha intensidad y necesidad por su rival, de todas maneras en el resto del equipo pudimos ver puntos altos y que hasta piden titularidad como el polifuncional Heredia, el volante central Bravo, el Bicho Aguirre que empezó bien pero luego le costó, como asi el jugador que habitualmente es rechazado por la mayoría de los seguidores Decanos sin embargo cuando juega mal, juega mal pero cuando juega bien, hasta hace goles…. por lo menos este es mi humilde punto de vista.

Puntajes

Sanchez 6

Lagos 7

Gissi 9

Cabral 6

Monzón 5

Heredia 7

Bravo 7

Aguirre 6

Fernandez 4

Lotti 6

Alustiza 4

Albornoz 6

Ruiz Rodriguez 6

Por Panchogool Espinosa