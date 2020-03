El equipo del Ciruja perdió otra vez, esta vez en manos de Brown e Adrogue que sueña con entrar en zona de octogonal.

Un equipo que en la cancha no tenía las ideas demasiadas claras, pero si era más claro en la puntada final( Brown) otro equipo que seguía pensando que con la chapa de líder y los colores de un club grande se gananpartidos ( San Martín), así fue el desarrollo de juego, un primer tiempo donde la más peligrosa la tuvo el equipo de Pablo Vico con un remate de Molina donde Arce pudo lucirse y despejar al tiro de esquina, a los 27′ lamentablemente saldría Castro lesionado e ingresaría Claudio Mosca, tres minutos más tarde el arquero Ríos cometió una tremenda falta contra Luciano Pons, llegando a la humanidad del delantero con una plancha, debió ser expulsado por la agresividad de la jugada, sin embargo el árbitro Andrés Gariano solo le sacó amarilla, el visitante a lo largo de los primeros 45´tuvo dos jugadas con remate al arco pero sin peligro, una de Pons y otra de Pier Barrios.

La segunda etapa arancó con un San Martín intentando buscar el arco rival pero sin creación, avasallando , a los ponchasos, sin fundamentar ni plasmar jugadas en el rectangulo de juego, sinó a base más que nada de centros, como así también un disparo de Fissore fuera del área que se fue muy desviado, a los 6′ tras un centro le quedó a Pons pero estuvo lento y el defensor rival pudo cortar la jugada, a todo esto había sido expulsado ya en la primera parte el técnico Fabio Orsi de San Martín que lo miraba al partido detrás del almabrado muy cerca de su compañero de dupla, Sergio Gómez, a los 15′ del complemento llegaría el gol que le daría la victoria definitiva al tricolor mediante un tiro de esquina donde el marcador central Sebatián Echeberría de cabeza sería el encargado de abrir el marcador, a los 22′ algo que llamo la atención fue la salida de Mosca por Ignacio Gonzalez, cuando corrían 34′ el negro Gómez patea el tablero y hace un cambio desesperado sacando a Diarte y poniendo otro 9, Lucas Gonzales, que no aportó demasiado, finalmente el partido terminó con el marcador en favor del local y de esta manera el Santo sufrió su tercera derrota en el torneo y su segunda al hilo, cuando desde atrás le sopla la nuca a tres puntos Defensores de Belgrano.

Punto de vista.

Cuando alguién te falta el respeto una vez y puede doblegar al más grandote, los demás que están observando, también quieren intentarlo porque saben que si el más chiquito pudo, ¿porqué no ellos?, con este ejemplo quiero expresar primero que si, Chacarita casi último en la tabla había derrotado a San Martín en su propia casa, ¿ porqué Brown no podría lograrlo también?, lo más catastrófico de esto es que si el equipo de la dupla sigue sin reaccionar y los técnicos no hacen un verdadero mea culpa de sus errores….ESTO SE CONVERTIRÁ EN UN EFECTO DOMINÓ, ahora vale decir esto es solo una parte, o bien ¿como fundamentamos las derrotas de este equipo de CIUDADELA desde lo futbolístico?, hay que empezar diciendo que al margen de los cambios de hoy que eso es otra cuestión y ya la vamos a analizar más adelante, el conjunto rojo y blanco arrancó el torneo jugando en bajo nivel, pero como que pasaba por desapercibido porque ganaba- AHORA NO ESTÁ GANANDO– y su juego empieza a denotar varias falencias, con esto no quiero decir que no podrá recuperarse, claro siempre y cuando los técnicos sepan o al menos intenten cambiar con mucho trabajo esos errores, ¿errores en la defensa? , podríamos decir que no es lo que falla a pesar de los goles, pero si nos detenemos sutilmente nos encontraremos que en el partido de Chacarita como en éste, el equipo pagó caro lo poco que se equivocó el sector defensivo, por otro lado los delanteros no quiero exceptuarlos porque sí, pero si el esférico no les llega, será difícil que marquen goles, la clave está en el medio, un equipo que no termina de equilibrarse mucho menos con jugadores como Fissore que hace tiempo no jugaba y se le quiso dar el fierro caliente de suplantar nada más ni nada menos que a Mercier, como la difícil misión que le dieron a Emiliano Purita de jugar como interno pero además por las bandas en el ataque- no es momento de improvisar- quizás Imbert hubiese funcionado pero en un equipo consolidado y no un medio campo improvisado, finalizo diciendo que Matos no está, no estuvo y no sé, si estará en condiciones de jugar en el club por lo que desde que vino y en eso me apoyo, no jugó casi nunca; ahora pasamos a un tema más que importante que tiene que ver con lo emocional, con los líderes, ¿y porqué digo esto?, digo esto porque sabía decir hasta el arranque de la segunda parte de la zona 2 de la primera nacional que los grandes líderes son los técnicos, ahora cosas que nunca me cerraron fueron por ejemplo porqué Fissore fue el capitán un tiempo y no Mercier que era el verdadero líder dentro y fuera de la cancha de este equipo, sin embargo la capitanía se pasó y el Pichi jamás pudo ser el líder con cinta dentro del campo de juego, las conclusiones que saco son las siguientes, ¿habrá alguna interna que no se sepa entre Mercier y la dupla técnica?, porqué el equipo bajo el rendimiento desde lo anímico y futbolístico y hoy que no jugó, eso se sintió aún más en todo el equipo, como que faltaba algo, incluso desconciertan los cambios que hizo el cuerpo técnico sacando a jugadores como Mosca, Bellone, Rodriguez y hasta el mismo Mercier, ¿será esa la deficiencia que está llevando a San Martín a jugar sin ideas sin creación como ya lo venía haciendo pero ahora suméndole hasta falta de actitud?, ¿ o solo tendrá que ver lo estrictamente deportivo?, habrá explotado algún malestar dentro del equipo de algunos jugadores con los técnicos?, lo mejor será pensar que no, pero cuando un líder se siente despreciado y marginado puede reaccionar de diferentes maneras- más hallá que no quiero decir con esto que la dupla lo habría marginado de la titularidad por cuestiones x- un líder positivo es aquel que apoya desde donde esté, un líder negativo haciendo la gran Taca Bieler, por lo menos este es mi humilde punto de vista.

Puntajes

Arce 7

Barrios 5

Amor 5

Luciatti 5

Diarte 5

Purita 3

Fissore 4

Imbert 4

Castro-

Matos 3

Pons 5

Mosca 4

Ignacio Gonzalez 5

Lucas Gonzales –

Por Panchogool Espinosa.