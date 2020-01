Volvió el fútbol este fin de semana, pero para el Deca el día D es hoy…Domingo, porque arranca la reanudación del torneo para los de 25 de Mayo y Chile y con ello renace una nueva ilusión de hambre de gloria y crecimiento siempre basado en el humilde trabajo que tiene acostumbrado el Ruso Zielinski a los seguidores Decanos.

El último viernes el equipo hizo varios trabajos tecnicos, tácticos y estrátegicos, como la salida de sus laterales hasta mitad de cancha y luego tocar a un volante central para que cambie el ritmo , en gral. lo que se práctico fue la salida y a no más de cuatro toques el cambio de ritmo profundizando el ataque, también pases largos buscado la segunda pelota, o quien la bajara en el área para que Melano– que será titular- o el loco Diaz puedan aprovechar la situación, también se hizo mucha pelota parada, mayormente los centros al primer palo o al punto del penal, no centros pasados, otro trabajo importante fuera de lo táctico y técnico fueron los trabajos de motricidad anaerobicos, que claramente esto habla de siempre estar atentos hasta el último minuto y les explico porqué, o bien en que se bazan estos trabajos, sencillamente implican una deuda importante de oxigeno, sobre todo en jugadores grandes, en los últimos minutos de los partidos es el momento donde más está faltando la oxigenación en la sangre, el cerebro recibemenos irrigación…en ese momento es cuando más difícil es tomar desiciones, porque el jugador no piensa con claridad, es un trabajo sumamente acertado, porque generalmente se tomán desiciones con poca oxigenación, para eso se hacen estos llamados ENTRENAMIENTOS INTELIGENTES, también hubo algunos trabajos individuales, como también la agrupación por línea ya que cada línea tiene una exigencia física diferente.

Atlético sabe que racing es un hueso duro de roer, sobre todo porque fue al único grande que no pudo aún derrotar de visitante, sin embargo hoy se verán nuevamente cara a cara y tendrán una nueva oportunidad, aunque claro est´´a que no hay que salirse del principio, lo importante sea cual fuere el rival es ganar y sumar, si bien hoy el club se encuentra en una posición practicamente cómoda en los promedios, no debe descuidarse, más teniendo en cuenta que jugará la fase 2 de la copa Libertadores de América y que de irle bien y seguir consiguiendo resultados en la fase 3, ya entraría en la zona grupos; esto es lo que llama justamente la atención, que los dirigentes parecieran que no se percataron de la ealidad que viven o bien el superábit que dice tener el club no es real, ya que el equipo lejos de reforzarse hasta el momento, dejó marchar al volante de creación Gonzalo Castellani- tiene una clausula que podía ejecutar en el mercado de pases si un club lo quería contratar- y ahora a Bruno Bianchi, que practicamente su traspaso a Colón está casi cerrado, por él podría llegar algún jugador- podría ser Ortiz- en fin la salida del central no será fácil de reemplazar por uno que venga que no conocerá el equipo ni por lo que están como Ortiz, que ya demostró que si bien se pudo adaptar de lateral y ahora jugará en el puesto que mejor le queda, no es un jugador número puesto ni que pueda considerarselo como indiscutible, además Dylan Gissi a jugado muy poco y en su carrera no se lo conoce por grandes logros, es bastante limitado y si bien por su altura gana bien de arriba, está claro que no es rápido en la marca. Por otro lado Tomás Cuello se estaría incoprporando al Red Bull de Brasil, ya que el técnico fue claro con él y le dijo que no lo tendría en cuenta como titular y que todo seguiría igual, aunque muchos no quieran reconocer queel técnico fue quien le bajo el pulgar y acusan al jugador de ser soberbio y con malos hábitos, algo incomprobable y si bien fuese así el Ruso pocas veces le dió la oportunida para jugar y crecer a un jugador que si va a Brasil y la rompe muchos tendrán que cocerse la boca.

Volverá Risso patrón por la baja de Monzón que estaría lesionado, y otra baja importante en la defensa será la de Yonathan cabral por suspensión. Entre las novedades interesantes en la lista de concentrados es la presencia del juvenil Camilo Albornoz, defensor central.

En fin este domingo a las 19:40 hs cuando empiece a rodar el esférico será la hora de la verdad.

El equipo titular para enfrentar a Racing será el siguiente:

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti, Gustavo Toledo, Ortiz, Gissi, Risso Patrón, Acosta, Erbes, Rojas, Melano, Javier Toledo y Diaz.

DT: Ricardo Zielinski

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Matías Martinez, Eugenio Mena; Miranda, Marcelo Díaz, Matías Rojas; David Barbona, Licha López y Héctor Fértoli.

Por Panchogool Espinosa