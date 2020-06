En su visita al departamento de Trancas durante el mediodía de este viernes, el gobernador Juan Manzur recorrió los campos de la Finca La Gracia, pertenecientes a la familia Correa Dupuy, donde se desarrolla un emprendimiento de ganadería con un sistema de producción de carne que permite lograr un engorde de animales vacunos en un corral.

“Esto es un emprendimiento familiar que tiene que ver con la ganadería y Feedlot, del que me habló el intendente Roberto Moreno y el legislador Enrique Betancourt. Es un trabajo conjunto que el Juan Carlos Correa Dupuy viene realizando con su familia hace muchos años y que hoy está en proceso de expansión”, resaltó el primer mandatario mientras caminaba por el lugar.

En este sentido, el gobernador destacó que no solo se trabaja con carne de vaca, sino también de conejo y pollo. “Estos son los empresarios nuestros, tucumanos que apuestan hacia adelante y esto creo que es el gran desafío que tenemos, ver en la medida de las posibilidad de agregarle valor a todo esto”, aseguró Manzur al tiempo que agregó: “en Tucumán nos vendría muy bien en un futuro cercano tener un frigorífico con todo lo que esto implica, porque esto cerraría un circulo pero también generaría trabajo no solo directo, sino también indirecto”.

Por último, el mandatario confió que si bien esto es un emprendimiento privado “hoy hay que sumar esfuerzos entre lo público y lo privado para potenciar todo lo que podamos, porque esto es mano de obra, trabajo, bienestar y calidad de vida para nuestra gente en el interior”.

Correa Dupuy agradeció el apoyo y aseguró: “soy un convencido que la sinergia entre lo público y lo privado se debe dar sumado al esfuerzo que uno pueda poner como empresario. Estoy contento de que uno pueda ampliar y dar mano de obra genuina acá en la ciudad de Trancas”.

El empresario contó que el campo que visitó el gobernador se divide en tres partes. “Le mostramos la parte que trabaja hace un par de años y la ampliación que estamos haciendo en el fondo del campo y todo el manejo de carnes alternativas, cría de conejo y pollo”.

Fuente:

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/06/el-gobernador-insto-sumar-esfuerzos-entre-lo-publico-y-lo-privado/