El Gobierno de Tucumán presentó una acción judicial penal contra los empresarios de transporte de pasajeros de la provincia por no cumplir con el pago total de salarios a los choferes, tras el envío de subsidios provinciales por $51 millones. Mora por la que los trabajadores decidieron llevar adelante un paro del transporte desde hoy y por tiempo indeterminado debido a que los transportistas les adeudan el 60 % de sus sueldos.Todo ello como consecuencia de que los choferes y empresarios no llegaran a un acuerdo durante una discusión celebrada ayer en la Secretaría de Trabajo. Ante la falta de consenso, la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) impulsa la medida de fuerza porque las compañías abonaron sólo el 40% del sueldo.Así las cosas, el gobernador, Juan Manzur, ordenó a Fiscalía de Estado que impulse una demanda penal contra los propietarios de las empresas, por los problemas socioeconómicos que causará el paro.Vale recordar que el Gobierno tucumano entregó el viernes que pasó un subsidio a las empresas por $ 51 millones que se hizo efectivo el sábado.De acuerdo a lo declarado por el fiscal de Estado, Federico Nazur, a La Gaceta, los subsidios federales se triplicaron y en algunos casos están pendientes de entrega porque las empresas no presentaron las rendiciones de cuenta.Ante el incumplimiento de las compañías, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, expresó a La Gaceta que hoy habrá Labor Parlamentaria para estudiar la posibilidad de rescindir las concesiones a las empresas del transporte público de pasajeros, respetando la autonomía de los municipios e incluso se podría llamar a otras empresas para que se hagan cargo del servicio.Como esta situación afecta a la actividad escolar, desde el Ministerio de Educación informaron que, si bien las actividades en todos los niveles sería normal, alumnos y docentes podrán justificar ausencia en el caso de que no puedan trasladarse a los establecimientos por falta de colectivos.Desde los gremios informaron que levantarán la medida cuando los transportistas paguen el monto adeudado de los sueldos.

Fuente:

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/03/el-gobierno-demando-a-empresarios-por-el-paro-de-choferes-de-colectivos/