El empate fue justo, el Decano arrancó ganando a los 6 con un gol en contra de Unsain, el arquero visitante, que trás recibir el pase hacía atrás de su compañero, termina metiendo el mismo el esférico en su arco trás una desafortunada pero reprochable jugada para él. De esta manera el local se hacía dueño del partido presionando en la mitad de la cancha y parándose bien en el fondo, en la segunda parte tras falta de coordinación entre Dylan Gissi y el Laucha Lucchetti llegaría el gol de Defensa por intermedio de Lucero de partido regular.

Punto de vista

Sin lugar a dudas el partido fue aburrido y sin grandes emociones, quizás uno de los factores preponderantes fue el clima, que claramente se notó en la cancha, en los cambios, Zielinski en mí particular apreciación se equivoca al sacar a Melano y poner a Lotti, justo cuando el del rodete se corría la vida en la cancha, el primer cambio había sido el de Carrera por el bicho Aguirre que lamentablemente se lesionó y así como entró tuvo que salir, por él ingresó Leonardo Heredia pero no funcionó.

Merecido empate, donde claramente está no puede ser la defensa titular de Atlético por más que algunos digan que contra Racing la rompieron, que tampoco fue para tanto, en el medio se notó la ausencia de Erbes, por otro lado el BB Acosta no sube su nivel cuando jugaba de volante, de lateral menos, por la derecha Risso Patrón jugó un partido interesante, adelante Diaz paso casi desapercibido, de flojo partido y Toledo fue el que más intentó.

El planteo del Russo fue perfecto, los jugadores no estuvieron a la altura, al menos en este partido, por lo menos este es mí humilde punto de vista.

Puntajes

Lucchetti 8

Acosta 5

Ortiz 6

Gissi 2

Patrón 6

Carrera 5

Bravo 6

Rojas 5

Melano 7

Toledo 6

Diaz 4

Cambios

Aguirre –

Heredia –

Lotti –