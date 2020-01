Con la incorporación de la nueva sala de neonatología al hospital General Gregorio Araoz de Lamadrid, ubicado en Monteros, ahora la comunidad no debe trasladarse a Concepción o San Miguel de Tucumán. Por tal motivo, el gobernador, Juan Manzur inauguró en la mañana del miércoles el nuevo servicio de neonatología, que brindará atención especial a los recién nacidos que necesiten terapia intensiva.El servicio cuenta con servocunas e incubadoras. Hay capacidad de internación de seis unidades, más cuatro unidades de internación conjunta y se podrá hacer asistencia respiratoria mecánica.Poder inaugurar esta nueva área en el interio de la provincia habla de una gran vocación de servicio de nuestro Gobierno, poniendo en manifiesto que la prioridad es cuidar a la gente”, destacó el Primer Mandatario.Manzur afirmó que “hoy es un día histórico para el interior de la provincia ya que Monteros da respuesta en materia sanitaria a 12 comunas. Esto habla de una gran vocación de servicio de nuestro Gobierno, poniendo en manifiesto que la prioridad es cuidar a la gente. Y agregó que: “Esta nueva sala cuenta con todo el equipamiento de última generación y el recurso humano capacitado para brindar contención a los vecinos. El hospital de Monteros da un salto de calidad”.El Gobernador, habilitó el servicio junto con la ministra de Salud, Rossana Chahla; el ministro de Educación, Juan Pablo Litchmajer; el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado; el vicepresidente primero, Gerónimo Vargas Aignasse y el intendente, Francisco Serra.Por su parte, la titular de la cartera sanitaria dijo que “hoy cumplimos un sueño tan esperado por los monterizos, un servicio indispensable para los lugares donde nacen los niños. Este lugar cuenta con equipos de alta tecnologías y grandes recursos especializados para poder atender”. Destacó que el hospital está ubicado en un punto estratégico del sur tucumano.Amado, indicó que “ahora los monterizos tienen un servicio que permitirá un parto seguro, sobre todo cuando sean de riesgo. Hace diez años que la ciudad reclamaba tener este servicio”.El intendenta Serra, dijo que “esta obra nos llena de orgullo”. Además, sostuvo que “el hospital continúa mejorando constantemente”.Andrea Pireda, directora del Hospital, anunció que la sala “significa que va a haber más nacimientos no solo en la ciudad, sino también todo el departamento de Monteros al ser un hospital regional”. Al mismo tiempo celebró que ya no habrá desarraigos de las familias: “uno de los pedidos era que la comunidad no se traslade, que pueda nacer su niño aquí, que puedan tener toda la calidad de atención porque además de la infraestructura también es el recurso humano”.A su turno, Eugenio Cabrera, jefe de servicio de Neonatología del Hospital contó que “esta es una primera etapa en la cuales las unidades son pocas porque es una adaptación dentro del servicio de pediatría pero sirve para arrancar y empezar a recibir nacimientos de bajo riesgo y algunos prematuras no tan pequeños”.

Fuente:

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/01/el-hospital-de-monteros-abrio-su-primer-servicio-de-neonatologia/