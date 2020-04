Los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 se comenzarán a acreditar a partir del martes 21 de abril y hasta el 5 de mayo inclusive. Además, desde el 22 de abril podrán inscribirse nuevamente quienes no lograron hacerlo en una primera convocatoria.Esto se informó tras una reunión que mantuvo el gobernador, Juan Manzur, en la que recibió al Gerente Regional de Anses, Jesús Salim y al gerente de Anses Tucumán, Enrique Salvatierra. Durante el encuentro en el que Mandatario estuvo acompañado por la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse y el diputado nacional, Mario Leito, se conoció que desde el sábado el organismo comenzó a informar quiénes reunieron los requisitos para acceder al beneficio, dirigido a quienes trabajen en el sector informal, monotributistas sociales y de las categorías A y B beneficio.Sobre el subsidio, Manzur opinó que se coordinan gestiones con el organismo nacional y destacó que en Tucumán “hay más de 350 mil beneficiarios de poblaciones vulnerables que recibirán esta ayuda del Gobierno Nacional. Agradecemos el esfuerzo enorme que hace la Nación en un momento muy difícil que está viviendo la humanidad y que no escapa la Argentina. Hay una decisión política muy fuerte de nuestro presidente Alberto Fernández de proteger a los grupos sociales más vulnerables. Esto implicará un ingreso de más de $3500 millones a la provincia de Tucumán para un sector social que lo necesita mucho”.Los beneficiarios del IFE, cuyo trámite haya sido aprobado, pueden desde el fin de semana entrar en la página web de la ANSES para ingresar su CBU y, de esta manera, acceder al cobro de este beneficio. Los ingresos deberán hacerse por terminación de DNI en la página www.anses.gob.ar con la Clave de la Seguridad Social, y seguir las instrucciones para anotar su número de CBU y cuenta bancaria. Durante la jornada de hoy, miércoles, le corresponde ingresar a los titulares de los DNI terminados en 8 y 9.Por su parte, Salim señaló que desde la Anses “estamos coordinando esfuerzos con el Gobierno provincial. A partir del 16 de abril pueden ingresar con la terminación de documento todos los beneficiarios que no pudieron cargar su CBU (Clave Bancaria Uniforme) que es la cuenta que el sistema necesita para depositar el subsidio de $10 mil. Quienes cargaron su CBU podrán cobrar desde el 21 de abril según cronograma”.Segunda etapa de inscripciónLa novedad, dijo Salim, es que el 22 de abril se abre una segunda etapa para aquellos que fueron rechazados en la anterior inscripción por inconsistencias de sus datos personales en el sistema de Anses. De tal manera, podrán volver a realizar la inscripción para cobrar este subsidio.Vargas Aignasse ponderó: “Hemos recibido precisas instrucciones del Gobernador para apoyar, asistir y colaborar en la difusión y operativos de los trabajos que están haciendo desde Anses, tanto Regional como provincial. Para que toda la gente que ha salido beneficiada del Ingreso Familiar de Emergencia pueda percibir estos 10 mil pesos que la Nación ha dispuesto”.La directiva del Gobernador, señaló la funcionaria provincial, es que el cobro del beneficio se realice “con tranquilidad, de forma ordenada y respetándose las normas sanitarias que están impuestas por esta cuarentena”.Anses no autoriza gestorías Salvatierra hizo hincapié en advertir a los ciudadanos que Anses no autoriza gestorías para la tramitación del IFE: “No hay gestores que estén autorizados para hablar por teléfono con los beneficiarios. Pedimos a los ciudadanos que hagan las denuncias correspondientes. Que no den ningún tipo de datos. Hay que cortar este tipo de cuestiones de pícaros que se quieren beneficiar de la gente. Recomiendo seguir instrucciones brindadas de forma oficial por el organismo a través de la línea telefónica 130 o del sitio de Anses”.AcreditacionesLas acreditaciones del IFE se realizarán todos los días hábiles del período indicado en las cuentas bancarias aportadas por los titulares del beneficio extraordinario.El orden de acreditaciones se hará por número de DNI: el 21 de abril cobrarán los terminados en 0; el 22, los terminados en 1; el 23, los 2; el 24, los 3; el 27, los terminados en 4; el 28, los 5; el 29, los 6 y el 30, los finalizados en 7.Tras el fin de semana largo del viernes 1 de mayo, las acreditaciones en las cuentas se retomarán el 4 de mayo, fecha en la que cobrarán los titulares con DNI terminados en 8 y, finalmente, el 5 de mayo los que terminen en 9.El resto de los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia que opten por otro medio de pago a partir del jueves 16 de abril en las opciones que ofrezca la página WEB de la ANSES, cobrarán en las fechas que se indicarán durante la semana próxima.

Fuente:

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/04/el-ingreso-familiar-de-emergencia-alcanza-a-350-mil-tucumanos/