España registró 565 nuevas muertes por coronavirus, lo que supone un leve descenso en la cifra de fallecimientos diarios, aunque el total de víctimas fatales ya asciende a 20.043 personas, según el último balance del Ministerio de Sanidad.

Asimismo, tras cinco semanas de confinamiento de la población bajo estado de alarma, la pandemia de coronavirus sigue avanzando, con 4.499 nuevos contagios en las últimas 24 horas, que elevan el número total de infectados hasta 191.726, si bien el ritmo de crecimiento es más lento que al comienzo de la crisis sanitaria.

Otro avión salió hacia China (Twitter).

El dato positivo que destacan las autoridades es el constante incremento de las personas que se curaron recibieron el alta médica, que ya son 74.662, tras sumarse 3.166 más.

Las autoridades sanitarias españolas cambiaron recientemente el sistema de notificación de los casos y fallecimientos por Covid-19, tras admitir que había desajustes respecto a la información suministrada por las distintas regiones, y con la intención de dar más precisión en base a la mayor capacidad de diagnóstico debido a la inclusión de test de anticuerpos.

Casos asintomáticos

En ese sentido, el Ministerio de Sanidad afirmó que se registraron 1.194 personas con anticuerpos positivos sin síntomas, en el momento de realización de la prueba en los que no se puede establecer un momento de contagio ni si han padecido o no la enfermedad.

En las últimas semanas se produjo un fuerte debate en España en torno a la forma en que se contabilizan las víctimas fatales por coronavirus, ya que las cifras oficiales no incluyen a los fallecidos en geriátricos y domicilios privados sospechosos de haber contraído el virus y solo se refieren a personas que habían sido sometidas a un test y habían dado positivo.

El gobierno de coalición español encabezado por el socialista Pedro Sánchez mantiene este criterio avalado por los expertos de la OMS, a pesar de que los líderes regionales de Madrid y Cataluña, las zonas más afectadas, discrepan.

Fuente: https://www.cronica.com.ar/mundo/Espana-suma-mas-de-20-mil-muertos-por-coronavirus-pese-a-caida-en-la-cifra-diaria-20200418-0011.html