El principal experto en enfermedades infecciosas del Gobierno de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, se mostró convencido ante el Congreso que una vacuna contra el nuevo coronavirus estará lista en el país a fines de año o a principios de 2021, y advirtió que las próximas semanas serán claves para la evolución de la pandemia.

“Aunque nunca se puede garantizar de ninguna manera la seguridad y eficacia de una vacuna hasta que es realmente testeada en el terreno, nos sentimos cautelosamente optimistas”, aseguró Fauci y agregó que la discusión es “cuando no si” se encontrará una vacuna para derrotar el coronavirus.

Alerta en Estados Unidos

Fauci, el comisionado de la agencia encargada de aprobar la vacuna (FDA), el doctor Stephen Hahn, el subsecretario de Salud y el encargado del gobierno de fiscalizar las pruebas de coronavirus, el almirante Brett Giroir, y el director del Centro de Control de Enfermedades (CDC), el doctor Robert Redfield, testificaron sobre la situación sanitaria del país frente a la comisión de Energía y Comercio de la Cámara baja del Congreso.

Los cuatro aclararon de manera enfática que el presidente Donald Trump no les dio la orden de disminuir el testeo, como el propio mandatario afirmó el sábado pasado en un acto de campaña en Tulsa, Oklahoma, cuando sostuvo que las pruebas son “un arma de doble filo” porque cuantas más se hacen, más casos se confirman.

“Es lo opuesto. Estamos haciendo más testeos, no menos”, aseguró Fauci, citado por el canal de noticias CBS, que mostró la comparecencia de los funcionarios en vivo.

El especialista del Gobierno también destacó que “las próximas dos semanas van a ser críticas para la respuesta de los brotes que se están viendo en Florida, Texas, Arizona” y otros estados.

A nivel nacional, Estados Unidos alcanzó su pico de contagio a la par de Nueva York, su brote más importante hasta ahora. Pero mientras Nueva York tiene hoy una curva pronunciada de descenso, como sucedió en países como Italia y España, el país en su conjunto vive un amesetamiento de la curva que no llega a descender porque más de la mitad de los estados registran aumentos diarios de casos.

Fauci destacó que la eficacia de la gestión a lo ancho y largo del país es “una bolsa heterogénea” y, mientras elogió las medidas tomadas por Nueva York para comenzar a desacelerar la curva y entrar en una reapertura gradual, expresó preocupación por lo que sucede en otros estados donde los casos crecen de manera cada vez más acelerada.

Uno de esos estados es Arizona, el mismo que el presidente Trump decidió visitar para su segundo acto masivo de campaña desde que estalló la pandemia.

El estado fronterizo a México cuenta al día de hoy con más de 54.500 casos y superó las 1.300 muertes de las cuales, el 48% responden a personas de entre 20 y 44 años y de ellos, al menos un 26% son latinos, según las cifras oficiales.

Otro de los estados más afectados es Florida, donde se registraron más de 3.200 casos en las últimas 24 horas y sumaron un total de 103.503 infectados y 3.238 fallecidos, lo que ha hecho subir de 6,2 al 6,4 el porcentaje de casos positivos.

Al norte de Florida, el estado de Georgia contabiliza cerca de 65.000 positivos y más de 2.600 muertes.

En tanto, California cuenta con casi 180.000 contagiados y 5.500 muertes, seguido por Texas que cuenta con más de 110.000 casos positivos y cerca de 2.200 decesos.

Si bien es cierto que actualmente los estados sureños son los que han registrado picos más altos en tasas de contagios y visto un aumento más acelerado en estas últimas semanas, hay varios estados del noreste como Pennsylvania, Ohio, Indiana e Illinois que también están en situaciones difíciles.

Pennsylvania, limítrofe con Nueva York, cuenta con más de 82.000 y 6.500 muertos, pero las cifras más alarmantes son las de Illinois que registra al día de hoy más de 138.000 contagiados y casi 7.000 muertes.

Fuente: https://www.cronica.com.ar/mundo/Experto-del-gobierno-yanqui-pronostica-vacuna-anti-coronavirus-para-fines-de-ano-o-principio-de-2021-20200623-0052.html