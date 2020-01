El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, a cargo del Poder Ejecutivo, encabezó este mediodía una reunión con los representantes de gremios estatales para tratar diversos temas, entre ellos, la cláusula gatillo.“Fundamentalmente, hoy ratificamos la voluntad de diálogo que tiene el Gobierno de la provincia con los trabajadores. En este sentido, nosotros arreglamos a lo largo de estos cuatro años paritarias y acuerdos salariales con los diferentes gremios, que hemos cumplido a rajatabla. De la misma manera, nosotros le hicimos notar la situación que está viviendo la provincia desde el punto de vista económico- financiero”, comentó Jaldo.“También, le hicimos notar que hay un Gobierno nacional que apenas lleva unos días de hacerse cargo y todavía no tiene el presupuesto 2020 aprobado, en el cual se determina cuáles serán los recursos coparticipables que van a tener cada uno de los distritos argentinos. Es por eso que el gobernador, Juan Manzur, necesita precisiones en materia de recursos para tomar decisiones en temas salariales en la provincia”, aseguró.La provincia va a resolver los problemas salariales, como lo hicimos estos años a través del dialogo y el entendimiento.“Si hacemos memoria vamos a ver que la provincia de Tucumán ha sido una de las provincias que mayores incrementos salariales a dado, con casi un 49% de incremento en el 2018 y hasta la fecha durante 2019 un 40%”, enfatizó. Además, el Vicegobernador detalló que “El gobernador está conversando a nivel nacional un programa financiero para la Provincia y también tiene la necesidad de realizar y tomar algunas medidas,que por ahí los tiempos del Gobernador y el equipo económico no dieron con los tiempos para poder conversar con los gremios. Pero nadie puede dudar de la amplitud de diálogo de este gobierno con los representantes de los trabajadores”.Respecto a la presentación judicial que realizó el gremio de ATE por la suspensión de la cláusula gatillo, el vicegobernador manifestó que “Está en su derecho de hacerlo cuando así lo consideren”.Reducción de sueldo por decreto a funcionarios Hoy se anunció que por decreto se reduzca un 10% el salario de los funcionarios provinciales, a lo que Jaldo aseveró que “Al esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Hemos empezado con el congelamiento por 180 días de los sueldos de los funcionarios públicos. Nosotros entendemos que todos aquellos funcionarios políticos que han llegado al Gobierno provincial, por decisión del gobernador Juan Manzur también tienen que hacer un esfuerzo y eso incluye a hasta el rango de Subsecretarios de Estado, donde se les disminuye un 10% del sueldo. Esto es parte del plan de austeridad del gobierno”.Renée Ramírez, representante de ATSA, contó que “la reunión fue muy importante para nosotros. Ratificamos el mensaje clave y concreto que tenemos respecto a la cláusula gatillo: No claudicamos este derecho de los trabajadores y buscamos una pronta solución en este marco de diálogo, por lo que vamos a seguir con estas conversaciones, expectantes de una solución y entendiendo la situación económica financiera del país que se plantea”.Vicente Ruiz, del frente de Gremios Estatales, aseguró que “Siempre el diálogo es positivo. Tuvimos la oportunidad de platear nuestra inquietud y preocupación que generó este decreto inconsulto, a lo que nos pidió un compás de espera. Haremos un plenario con el resto de los compañeros para contar sobre todo lo que hablamos.En tanto que el referente de ATE, Marcelo Sánchez, dijo respecto a la reducción de salarios a funcionarios que “ayuda el gesto que tuvo el poder Provincial, y que otros poderes deberían imitarlo”.

Fuente:

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/01/la-provincia-va-a-cumplir-con-los-compromisos-asumidos-aseguro-el-vicegobernador/