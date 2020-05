La crisis por el coronavirus golpeó fuertemente a la industria del espectáculo y las consecuencias no se han hecho esperar. Es así, por ejemplo, que el cantante cuartetero Carlitos “La Mona” Jiménez, debió tomar la decisión de desvincular a todos los miembros de su staff.

Se trata de unos 22 empleados entre sonidistas, boleteros, músicos y plomos, quienes venían cobrando normalmente su sueldo a pesar de que las presentaciones del artista están suspendidas como todos los espectáculos públicos desde el inicio de la cuarentena.

“En nuestra actividad hemos sido los primeros en parar y seremos los últimos en arrancar. Indudablemente no hay cuerpo que aguante a esa situación”, dijo a Cadena 3 Rubén Bravi, abogado del artista.

El letrado explicó que se está encaminando una negociación con los empleados de la empresa para que ellos sean desvinculados, pero que cobren todo lo que les corresponde.

“Cada uno de los empleados tiene un tiempo de trabajo, una antigüedad, un sueldo. Se está buscando una desvinculación de común acuerdo de las partes que, cuando todo esto se solucione, se podrá o no retomar la relación laboral”, aseguró.

Según el abogado, esta decisión no implica que “La Mona” se baje de los escenarios. “Esta pandemia no puede bajar a un artista de la trayectoria de ‘La Mona’ Jiménez. Él se va a bajar de los escenarios cuando él quiera, no cuando las circunstancias se lo pidan”, dijo.

“Él está triste pero muy esperanzado. Se está cuidando. La decisión no la toma él, las cuestiones administrativas pasan por otro canal de decisión”, aseguró.

Fuente: Cadena 3





Coronavirus en Argentina: suspenderán las calificaciones en todas las escuelas del país