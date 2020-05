La mayor parte de la población mundial continúa siendo susceptible a contraer el nuevo coronavirus SARS CoV-2 y causante de la actual pandemia de Covid-19, advirtió este lunes la Organización Mundial de la Salud ( OMS) durante su asamblea anual que esta vez se realizó en forma virtual.Según el organismo, en las regiones más afectadas, no más del 20% de la población logró desarrollar algún tipo de inmunidad a la enfermedad. Sin embargo, el promedio de inmunidad se encuentra incluso mucho más abajo, menos del 10%.En su discurso de apertura en la 73º Asamblea Anual, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a los países que sean cautelosos a la hora de volver a las actividades habituales.

“La OMS respalda plenamente el deseo que tienen los países de volver a ponerse de pie, de poner manos a la obra. Precisamente porque queremos la recuperación mundial lo más rápido posible, instamos a los países a que sean cautelosos”, sostuvo Ghebreyesus, cuya exposición se pudo seguir vía Twitter.Ante representantes de unos 200 países que asistieron en forma virtual, el titular de la OMS aseguró que los resultados de los estudios serológicos que llevan adelante decenas de países muestran que sólo el 10 por ciento de sus poblaciones pudieron generar anticuerpos al virus y que sólo se llegó al 20 por ciento en las regiones más afectadas por el virus, según informó EFE.Con estos datos, Ghebreyesus buscó refutar la teoría sobre la “inmunidad del rebaño” en la cual se supone que cuánto más gente se contagie y se cure habrá más inmunidad. Suecia y el Reino Unido fueron algunos de los países que tomaron esta estrategia.Por su parte, el director de Emergencias Sanitaras de la OMS, Mike Ryan, aseguró que este nuevo coronavirus podría volverse “endémico en nuestras comunidades y estos virus pueden no irse nunca”.

Y agregó que es importante “ser realista, no me parece que nadie pueda predecir cuándo desaparecerá la enfermedad”.El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, también participó desde Argentina en la teleconferencia y en su discurso pidió que se garantice a todos los estados el acceso a los resultados de investigaciones, vacunas y productos médicos “a través de licencias gratuitas o suficientemente accesible para todas las sociedades del mundo”.En ese sentido, el ministro resaltó: “Esta batalla se gana con el compromiso de cada ciudadano, no es sólo una tarea de los gobiernos, es una responsabilidad colectiva. Estamos convencidos que toda medida que se tome a nivel nacional debe ser coordinada con el ámbito internacional”.

