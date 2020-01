Tafí del Valle es el destino turístico más conocido de Tucumán por sus paisajes. Sin embargo, desde hace meses, las panorámicas del pequeño paraíso comparten su protagonismo con Aldana Cruz, Karen Cancino, Facundo Gramajo y Axel Cancino, jóvenes promesas olímpicas que están en el camino a la excelencia deportiva.Los chicos tafinistos de entre 14 y 16 años forman parte del programa de detección de talentos “De la escuela al podio”, ideado por el ex coordinador de Deportes Amateurs de Boca Juniors, Horacio Anselmi. Entrenados por el profesor Pablo Díaz, los cuatro se destacan en lanzamiento de bala, jabalina, resistencia y carreras de medio fondo y en febrero dos de ellos participarán en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) del primer campus con miras a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022.Este fin de semana, el presidente subrogante de la Legislatura, a cargo de la vicegobernación, Regino Amado, junto al presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, visitaron Tafí del Valle para conocer a los deportistas. Allí, los invitaron a visitar la capital tucumana donde serán recibidos por el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador, Osvaldo Jaldo.“Los invitamos a visitar la Casa de Gobierno para que el Gobernador tenga una charla con ellos para brindar un apoyo a la actividad de estos chicos como de los que se quieran sumar al desafío”, expresó Amado.Los sueños hay que trabajarlos, hay que poner un poco de uno y los demás también tenemos que ayudar. Desde la familia, los profes, la Intendencia, la Provincia, incluida la Nación y así poder aprovechar al máximo las aptitudes que ellos tienen”, aseguró el Legislador.Giobellina, por su parte, aprovechó la ocasión para invitar a los atletas a visitar San Miguel de Tucumán y El Cadillal donde hoy están entrenando Los Pumas y Las Leonas haciendo la pretemporada. “Me parece justo que los chicos puedan gozar de los servicios turísticos, la gastronomía y la hotelería que tenemos. Además, la idea es involucrarnos desde la Provincia para ver las necesidades que tienen los chicos para que puedan cumplir sus sueños”, contó.Camino a la gloriaEn su casa, Karen ayuda a su papá junto a sus hermanos. Desde hace tres años, la joven enlaza vacas y alimenta animales de corral. Una actividad agraria que implica un gran esfuerzo físico y que le permitió descubrir su virtud en el lanzamiento de bala y jabalina. “Yo digo que mi fuerza salió de ayudarlo a mi papá porque no me gusta que haga fuerza y le hago todo lo que es pesado”, contó emocionada por el momento que vive. “A los chicos que practican lo mismo que yo les digo que sigan a sus sueños y no se rindan porque lo van a lograr”.Munida de un instinto de superación extraordinario, junto a Facundo, se destacó en el Campeonato Tucumano de Atletismo. Él en carrera de medio fondo, y Karen, en lanzamiento de bala. Ahora estarán en el campus que es la primera instancia de una preparación más intensiva que se hace con los posibles atletas de las Olimpíadas Juveniles. “Mi sueño es viajar, seguir compitiendo y ganando”, cierra el jovencito.La Fundación Misión Deportiva, a cargo de Adriana Nofal, con el apoyo de la Dirección de Deportes de Tafí del Valle, encabezada por Federico Seery son los ejecutores de la idea principal. “Se dio la oportunidad de que los chicos compitan en San Miguel de Tucumán donde hicieron muy buenas marcas. La mayoría hizo podio y ahí fue todo muy rápido de la mano de periodistas y radios nacionales”, afirmó el funcionario sobre el informe de un medio nacional que tildó a los chicos como los “keniatas” tucumanos, por el entrenamiento que reciben en su lugar de origen, donde el clima es muy similar al de Itén, Kenia.“Estamos contentos porque es un trabajo que se viene haciendo hace poco pero con muy buenos resultados. Estamos muy agradecidos a la gestión del intendente Francisco Caliva por la confianza que nos está dando. La idea es contarle a la gente qué es lo que tenemos pensado hacer en Tafí Del Valle a nivel deporte. Estamos muy confiados y con muchas ganas de que los chicos hagan podio y sean las estrellas”, concluyó.Centro de Alto RendimientoEn 2017 el Gobierno de la Provincia anunció la construcción de un Centro de Alto Rendimiento diseñado por el reconocido arquitecto tucumano César Pelli. La iniciativa fue acordada luego de una de las misiones que encabezó el Gobernador a Estados Unidos y contempla la construcción de la infraestructura que procurará el entrenamiento de deportistas de élite, aprovechando las condiciones excepcionales de Tafí del Valle.Hoy, el sueño olímpico de los jóvenes tafinistos, reflota el proyecto que será debatido este martes por Giobellina con el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens.“Queremos acompañar el sueño de los chicos y que sepan que desde el Municipio, la Legislatura y Casa de Gobierno van a tener todo el apoyo para que puedan trabajar y desarrollar las virtudes que tienen”, concluyó.

Fuente:

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/01/la-provincia-acompana-el-sueno-olimpico-de-cuatro-atletas-tafinistos/