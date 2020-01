Un total de 63 emprendedores, de ocho localidades, recibieron hoy una nueva entrega de pagos, por un monto total de 656.500 pesos. Por tal motivo, el vicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo participó del acto en el Ingenio Cultural (ex Predio Ferial Norte), edificio dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.Como Gobierno provincial y en representación del gobernador Juan Manzur, queríamos participar de esta primera entrega del año para las familias que han tomado la decisión de superarse. Lo importante de estos actos es que los tucumanos a través de recursos provinciales, pueden emprender una actividad o reforzarla”, dijo el Vicegobernador.Asimismo, expresó que “el año pasado se han entregado alrededor de mil microcréditos que superaron los 8 millones de pesos. Este es el gran desafío para nuestro Gobierno: Ofrecerles las herramientas para que todos puedan tener su trabajo”.Jaldo estuvo acompañado por el secretario de Articulación Territorial y Desarrollo Local, Francisco Navarro, la titular de la Secretaría de la Mujer, María del Carmen Carrillo. También estuvieron presentes el subsecretario de Economía Social y Solidaria, Miguel Cerviño, la coordinadora de la Organización del Consorcio de Microcréditos, Marisa Fernández y los beneficiarios de la Economía Social y Solidario.Navarro, por su parte, sostuvo que “Tucumán es un modelo a seguir a nivel país en el tema de consorcio de microcréditos. Arrancamos este año generando nuevas oportunidades para 63 familias”. Y agregó que: “Como provincia tuvimos contacto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para contarles nuestra experiencia de que tenemos una taza del 98 por ciento de devolución en los pagos. Con esto demostramos que sí se puede replicar en las provincias, creando oportunidad y reactivando la economía”.Emprendimientos del rubro textil, gastronómico, carpintería y artesanías en general recibieron herramientas y fondos de microcrédito que fortalecerán el desarrollo de su trabajo. Los mismos pertenecen a la Capital, Alderetes, Las Talitas, Tafi Viejo, Santa Rosa de Leales y Estación Araoz.Con la entrega de Microcréditos, el Ministerio pone la mirada en fortalecer y potenciar las producciones de los emprendedores, y además busca garantizar la igualdad de oportunidades.Para obtener información sobre microcréditos o entrega de equipamiento, los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Economía Social, ubicada en el ex Predio Ferial Norte, o en la Unidad de Gestión de Microcrédito, que funciona en el mismo lugar. En el interior, deben consultar en el área social de los gobiernos locales.Seguir creciendoJuana Reyes, contó que “sin la ayuda del Gobierno de la provincia no podría tener un emprendimiento. A partir de esto pude comprar más cosas con un interes muy bajo, le agradezco al Gobernador por haberme dado esta posibilidad”, expresó.

Fuente:

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/01/la-provincia-fortalece-con-microcreditos-a-63-emprendedores-locales/