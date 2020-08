El gobernador Juan Manzur supervisó este lunes las obras de limpieza que realiza la Dirección Provincial del Agua (DPA) sobre 2.600 metros del lecho del Canal Sur. Allí, operarios y máquinas levantan el material árido y orgánico para mantener el encofrado de hormigón del canal a fin de evitar desbordes e inundaciones y dar previsibilidad al futuro parque industrial que se está construyendo en la zona.Entre el puente Ferroviario y la desembocadura del río Salí, se retira la basura domiciliaria, tierra y árboles que son arrastrados por las aguas desde las sierras de San Javier que llegan a través de los canales Cainzo y Yerba Buena. Los trabajos forman parte del plan de obras de saneamiento que demandan una inversión de alrededor de $70 millones de fondos provinciales.Son trabajos para ensanchar toda la luz del canal, prevenir inundaciones y facilitar la evacuación de agua”, dijo Manzur y remarcó que las obras se realizan con el objetivo de generar previsibilidad ya que “acá se está construyendo un parque industrial y vemos que cada vez hay mayores posibilidades de inversión”.El Primer Mandatario adelantó que “se da un paso adelante en el Tucumán productivo porque se podrán hacer galpones y obras de infraestructura para seguir generando inversiones y dando trabajo”.Manzur estuvo acompañado por la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; el vicepresidente primero de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse; el diputado Mario Leito; la secretaria de Obras Públicas, Cristina Boscarino y el concejal José Luis Coronel.“Aún en este contexto que estamos viviendo, el Gobierno de la Provincia no se detiene en lo que tiene que ver con planificación, saneamiento y obras de limpieza tan importantes como la del canal Sur, que atiende una zona muy populosa de la ciudad”, explicó Carolina Vargas Aignasse.La secretaria de Obras Públicas detalló que los trabajos se realizan con máquinas y camiones para remover más de un metro y medio de alto de basura. “Hay que tomar conciencia de que todos estos desperdicios son parte de lo que la gente arroja al Canal Sur. La ciudadanía no debe tirar basura al canal, porque la función de este es prevenir las inundaciones”, advirtió Boscarino.Este tipo de limpieza se hizo en 2016, tras 20 años de que el canal no tuviera mantenimiento, indicó la secretaria de Obras Públicas. “Esto forma parte de un conjunto de obras junto con el canal Nueva Esperanza, el de Yerba Buena y, en el sur, la limpieza del canal Chileno, alrededor de la ciudad de Lamadrid”.A su turno, Gerónimo Vargas Aignasse destacó que el canal va a recibir el desagüe del canal Yerba Buena donde se hace una inversión de $270 millones quintuplicando la capacidad. “Realizamos la limpieza para evitar inundaciones, prevenir el dengue y dar certeza al parque industrial aledaño a este canal que seguirá ampliándose”.Leito remarcó que, producto de la gestión del presidente Alberto Fernández, “hay tantos convenios de obras que se firmaron en Tucumán y por eso se puso en marcha la obra pública para el mejoramiento de la calidad de vida de los tucumanos”.Finalmente, el concejal Coronel destacó: “la limpieza de los cursos hídricos es algo muy importante para los barrios que tiene canalizaciones que desembocan en el Canal Sur, que está funcionando a un 30% de su capacidad y que tiene muchos sedimentos. Una inversión de $70 millones para que este canal quede limpio en un lugar donde hay empresas que se están radicando”

Fuente:

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/08/la-provincia-invertira-70-millones-para-la-limpieza-del-canal-sur/