Gran expectativa despertó el eclipse penumbral conocido como Luna de Trueno, que prometía ser visible este domingo en gran parte del mundo, incluida la Argentina. Cerca del horario en que debía observarse, el fenómeno se convirtió en tendencia en redes sociales, pero a causa de los memes de los usuarios que no pudieron verlo.

Según adelantaron los astrónomos, la Luna de Trueno iba a ser visible a simple vista en América, África y gran parte de Europa. En este caso, no iba ser necesario ningún equipamiento especial ni protección para los ojos, lo que despertó aún más el entusiasmo por disfrutar de este evento.

Personas en todas partes de Ámerica Latina salieron a sus patios y terrazas para observarlo, pero se llevaron una sorpresa inesperada: el cielo estaba cubierto de nubes en distintas regiones y la visibilidad fue bastante obstaculizada, incluso nula. Así fue como los memes y comentarios no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

En Argentina, estimaron, comenzaría a las 0.07 hasta las 2.52 del 5 de julio. Durante esa madruga, la Luna pasó a través de la sombra penumbral de la Tierra y provocó lo que se conoce como eclipse prenumbral.

Por este 2020, el último eclipse lunar sucederá el 30 de noviembre en toda América, Australia y Asia Oriental. Se trata de la Luna Helada: el satélite estará cubierto un 83%.

También se espera un eclipse de Sol para el 14 de diciembre. Podrá observarse como total desde el océano Pacífico, Chile, y Argentina.

La luna protagonizó un singular espectáculo.

Se trata del cuarto eclipse del año (Gentileza Agencia Andina).

Así se vio otra fase de la luna (Gentileza Agencia Andina).

Fuente: https://www.cronica.com.ar/mundo/Las-sorprendentes-imagenes-del-eclipse-Luna-de-Trueno-que-casi-nadie-pudo-ver-20200706-0010.html