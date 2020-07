Mauricio Macri revolucionó Paraguay, al llegar en la mañana de esta jornada y sin respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio darse un apretón de manos con el ex presidente garuaní, Horacio Cartés con quien luego se fundió en un fuerte abrazo.Toda esta situación se da en plena pandemia del coronavirus, que a nivel mundial alcanza los 12.893.138 de casos, y las 567.846 muertes.Tras los citados hechos, la noticia se hizo eco tanto en Argentina como en el país vecino. En nuestras tierras la polémica surge porque el ex mandatario violó la cuarentena dispuesta por el presidente de la Nación, Alberto Fernández el pasado 20 de marzo como medida preventiva para responder ante la enfermedad.

Al mismo tiempo, en Paraguay no solo la prensa apuntó duramente contra ambos ex presidentes, sino que desde el Senado local enviarán a las autoridades correspondientes un reclamo para evaluar la visita de Macri la cual no tiene fines sanitarios.De esta manera, Jorge Querey (del Frente Guasú) uno de los funcionarios denunciantes informó en una entrevista con Radio 10 que: “Vamos a averiguar si es legal que Macri viaje a Paraguay. Esto no tiene nada que ver con un viaje sanitario. Vamos a solicitar explicaciones al Presidente en el Congreso por este viaje”.Más tarde, Querey apuntó contra el “transfondo” de la visita y cuestionó los “verdaderos intereses” de la misma. Así las cosas, subraypo que se trata de “una serie de alianzas y de conversaciones en un contexto donde la política nacional paraguaya está particularmente inestable”.

“En la redefinición de acuerdos con respecto a la disponibilidad, transmisión y venta de la energía, hubo una serie de circunstancias que debieron haber sido discutidas para intereses comunes, porque el 50% corresponde a Paraguay. Pero sucedieron una serie de factores técnicos que han sido ajustados sin dejar beneficios para el país”, dijo al denunciar que Macri quiso perjudicarlos en el caso de la Represa Yacyretá.

A su turno el actual senador, y otro ex presidente paraguayo, Fernando Lugo, manifestó que la reunión se trató de una “visita privada”. ” Macri hoy no va a ser recibido como expresidente de la Argentina. Viene a una visita privada para encontrarse con Cartés, dirigente deportivo y expresidente de Paraguay” comentó en declaraciones al citado medio y disparó que este último “está dentro de los presidentes comerciantes metidos a políticos. No han dejado de ser comerciantes. Es un emprendedor metido en el fútbol y también en sus empresas privadas, como la fabricación de cigarrillos. Muchos de esos modelos tenemos hoy en América Latina, principalmente identificados como los de derecha”.

Así fue el polémico arribo de Macri a Paraguay

