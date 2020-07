“Desde hace 204 años este es un país profundamente federal, rico, extenso y diverso, y a todos que nos cobija la misma bandera”, expresó el gobernador, Juan Manzur, en su discurso desde Casa Histórica en el marco del acto central por los festejos del 9 de Julio, en videoconferencia con el presidente Alberto Fernández.De forma virtual, del encuentro también participaron los 24 gobernadores y los titulares de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) y la Bolsa de Comercio; como así también el titular de la CGT, Héctor Daer, entre otros dirigentes de la central obrera.Junto al mandatario, en el tercer patio de la Casa Histórica estuvieron presentes su esposa Sandra Mattar Sabio; el vicegobernador Osvaldo Jaldo y su esposa Ana María Grillo; Rubén García, director del Liceo Militar; Walter Bernal, director de la agencia regional Tucumán de la Policía de Tucumán; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar; Daniel Leiva y Eleonora Rodriguez Campos, vocales de la Corte; Silvia Pérez, secretaria General de la Gobernación, Federico Nazur, fiscal de Estado; todos los ministros; Regino Amado y Gerónimo Vargas Aignasse; presidente y vicepresidente primero, respectivamente, de la Honorable Legislatura de Tucumán; Cecilia Guerra Orozco, directora del Museo Casa Histórica; y el intendente Germán Alfaro, junto a su esposa, la diputada Beatriz Avila.El Mandatario provincial, tras las palabras de bienvenida del Presidente, reflexionó: “Hoy es un día muy especial, son 204 años del nacimiento de la Argentina, que nació en el interior, en el norte, en una casa de familia. Aquí una señora, doña Francisca Bazán de Laguna puso su casa a disposición para que los próceres hagan nacer a la Patria”.Manzur además le expresó a Fernández: “Por eso hoy, en este nuevo aniversario del nacimiento de la Argentina, en el interior, desde el norte y desde la provincia mas chica del país, queremos decirte que en este momento tan difícil que está viviendo el mundo, con esta pandemia que afecta a cada provincia, nos sentimos muy acompañados y orgullosos del Presidente y su equipo, de que nuestro Presidente cumpla con la palabra empeñada y que convoque a cada uno de los gobernadores para concretar acciones”.En ese sentido, y haciendo hincapié en el delicado contexto sanitario que atraviesa el mundo y las condiciones económicas y sociales en las que el Presidente comenzó su mandato, el Gobernador expresó: “Esto va a pasar, todos sabemos lo que nos pasó, todos sabemos que el 10 de diciembre recibiste un país en terapia intensiva y a este país en terapia intensiva lo agarró la pandemia, por eso hoy nos sentimos más argentinos que nunca, y estamos orgullosos y confiamos en nuestro Presidente”.Como pasó ayer, en la videoconferencia, por arriba de todas las distinciones partidarias, todos tenemos que ayudar, todos los gobernadores manifestamos que vamos a acompañar, vamos a estar a la par suya, Presidente, a pesar de todas las dificultades. Usted querido Presidente, junto a los 24 gobernadores, va a cumplir su sueño, va a poner a la Argentina de pie. Feliz día de la Patria, querido presidente”, concluyó Manzur.Luego del acto, en diálogo con la prensa, sobre el mensaje presidencial, Manzur opinó: “El Presidente habló del futuro, de desterrar todas las cosas que nos separan, nos dividen y no suman. Esto va a pasar, la ciencia va a derrotar al coronavirus, mientras tanto nos cuidemos todos, hoy el Presidente nos dejó un mensaje lleno de optimismo a pesar de todas las dificultades”.Sobre las palabras de Alberto Fernández durante la ceremonia también se expresó el vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien señaló: “Hemos tenido la posibilidad de escuchar a un Presidente que heredó, en diciembre de 2019, un país con muchas dificultades y no sólo eso, luego llegó la pandemia que agravó los problemas que ya teníamos. He visto a un Presidente que sabe que hay problemas y dificultades, pero que tiene mucho optimismo y muchas ganas de trabajar, y que en su mensaje, y esto es lo más importante, se referenciaba en los 24 gobernadores, que por la voluntad popular gobiernan desde Jujuy a Tierra del Fuego”. En ese punto del mensaje presidencial, Jaldo destacó que “allí el Presidente hacía una referencia muy especial a nuestro gobernador, a Juan Manzur, y esto nos tiene que hacer sentir muy bien a los tucumanos y a todos los argentinos. Porque hoy el Presidente no solo estuvo con los gobernadores, estuvo rodeado por todos aquellos que de alguna manera ayudan a sacar adelante al país”.Reviví aquí los actos oficiales por el 9 de Julio:

