Con el fin de conmemorar el Día del Bancario, el gobernador, Juan Manzur, participó de la cena anual organizada por la Asociación Bancaria de Tucumán que fue celebrada anoche, 13 de diciembre, en el Hipódromo de Tucumán.El Mandatario fue recibido por los anfitriones del encuentro, congresal nacional de la Bancaria y diputado nacional, Carlos Cisneros y Cecilia Sánchez Blas, secretaria general del gremio.Durante su discurso, Manzur expresó su satisfacción por acompañar a los trabajadores: “vengo a decirles gracias porque en los momentos difíciles, con muchas diferencias con el anterior Gobierno nacional, Carlos Cisneros, Cecilia Sánchez Blas y los trabajadores bancarios estuvieron a la par mía”.Destacó el esfuerzo de los bancarios con la reinauguración del Club Caja y con la creación del Hotel Mirador del Tafí, en Tafí del Valle.“Carlos Cisneros es un hombre que respeto mucho, que tiene convicciones firmes y que sabe cuál es su rol. Lo vi siempre defender a sus trabajadores” expresó Manzur, al tiempo que destacó que el dirigente “hoy tiene la enorme responsabilidad de defender a todos los tucumanos en el Congreso de la Nación”.Cisneros manifestó que si bien fue un año difícil para los bancarios, “hemos tenido conflictos que fuimos superando, garantizando la estabilidad laboral de nuestros compañeros y cerramos el año con paritarias para no perder con la inflación”.Con respecto al Primer Mandatario, Cisneros comentó: “Manzur devolvió muchos derechos a los trabajadores bancarios que perdieron la estabilidad y les dio empleo a quienes habían sido despedidos. Cumplió con una deuda de 25 años que tenía la Provincia con los trabajadores jubilados del ex Banco Provincia”.El dirigente se manifestó esperanzado con las políticas del Gobierno federal, encabezado por el presidente Alberto Fernández, que dictó un decreto prohibiendo por 180 días los despidos con doble indemnización para proteger a los trabajadores.Sánchez Blaz manifestó que si bien el día del trabajador bancario fue el 6 de noviembre, se postergó para esta fecha debido a la compleja situación que atraviesa el país.“Desde que Manzur asumió en su cargo de Gobernador, benefició en muchos aspecto a los trabajadores bancarios como cuando pagó una deuda histórica que tenía el Estado tucumano con los empleados del ex Banco Provincia”, comentó la gremialista.Sobre Cisneros, dijo: “para nosotros es una esperanza que Cisneros esté en el Congreso porque va a defender los derechos de los trabajadores de todo el país”.Manzur compartió mesa con la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez y los ministros: Miguel Acevedo (Interior) y Juan Pablo Lichtmajer (Educación). También estuvieron presentes el legislador, Gerónimo Vargas Aignasse; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, José Diaz, interventor de la Caja Popular y el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero.

Fuente:

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2019/12/manzur-reconocio-el-esfuerzo-de-los-trabajadores-bancarios/