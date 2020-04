El gobernador, Juan Manzur, recibió esta mañana en su despacho de Casa de Gobierno al intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, quien puso a disposición del Poder Ejecutivo provincial la infraestructura disponible del municipio para ayudar en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19).Hicimos un balance de la situación, la gravedad que esto tiene, las medidas que se están tomando y cómo seguir articulando esfuerzos para poder dar respuesta a la situación actual. Estamos en presencia de una situación extraordinaria e inédita. Le transmití al señor intendente que me parecieron correctas todas las medidas que viene tomando desde lo institucional. Pero es momento de seguir sumando esfuerzos”, resumió el gobernador luego del encuentro.En ese sentido, indicó que “hay una serie de posibilidades que el intendente puso a disposición de la provincia como los centros de integración comunitaria (CIC) o los albergues y una serie de infraestructuras que, en caso de ser necesarias, vamos a poder poner a disposición de todos los tucumanos”.Manzur y Alfaro analizaron el tratamiento de posibles casos de Covid-19 que sean de leves a moderados. “Sostendremos lo que podamos en las estructuras sanitarias periféricas y llegarán a los centros con mayor capacidad de respuesta aquellos pacientes que necesiten otros criterios de atención”, explicó el Gobernador.Le quiero agradecer al intendente esta disposición a sumar y ayudar. Hoy todos tenemos que mirar hacia adelante y cuidar lo central: la vida de los tucumanos. Esta enfermedad no distingue a nadie; todos saben que con el intendente tenemos miradas distintas en cuanto a la política, y eso es normal y sano en democracia, pero nuestra obligación es ponernos al servicio de la gente”, cerró Manzur.Por su parte, el intendente, Germán Alfaro, expresó su colaboración en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el país: “El señor Gobernador fue sumamente claro sobre la situación por la que está atravesando nuestra ciudad, la provincia y el país. Esto no tiene color partidario. Argentinos somos todos. Es una situación límite, extraordinaria y única en los últimos años de nuestra patria. Es necesario coordinar los esfuerzos para que resulte verdaderamente efectivo”.Nosotros ponemos a disposición del Gobierno de la Provincia y del Ministerio de Salud toda nuestra pequeña infraestructura sanitaria, como también más de 150 camas para realizar los alberges en los Centros de Integración Comunitaria, Centros de Atención Comunitaria y Complejo Deportivo Ledesma”, expresó el Jefe municipal.En cuanto a las tareas de saneamiento de la ciudad, Alfaro aseveró: “Seguiremos haciendo las tareas esenciales propias del Municipio como la desinfección de veredas, en centros sanitarios, hospitales, sanitarios y de diálisis donde asiste gente vulnerable. También estamos trabajando en la prevención del dengue con personal de Espacios Verdes y Urbanidad para lo que se afectó personal excepcionado en este tipo de labores”.Con referencia al trabajo con otros municipios, declaró: “Coordinamos ingresos a la ciudad con otros municipios y articulamos acciones para tratar de salir de esta situación difícil”.

Fuente:

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/04/manzur-y-alfaro-se-reunieron-para-coordinar-acciones-contra-el-coronavirus/