Con el fin de firmar el Compromiso Federal de Cooperación por el cual la Nación y la Provincia impulsarán políticas para mejorar las condiciones de vida de los tucumanos, el gobernador, Juan Manzur, y ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, visitaron la ciudad de la Banda del Río Salí, donde se desarrolló una ceremonia en el Teatro Alfredo Guzmán para rubricar el documento posibilitará la conclusión de obras públicas que estaban paralizadas y el desarrollo de nuevas infraestructuras.Durante su discurso, Manzur dijo: “Hoy soplan vientos nuevos. Después de 4 años, es la primera vez que como gobernador firmo un contrato de obras con el Gobierno nacional”.El Mandatario valoró la presencia de intendentes de otros signos políticos porque, señaló: “el peronismo gobierna para todos”. Destacó además el acompañamiento de Nación con los planes Argentina contra el hambre, tarjeta Alimentar y el subsidio al transporte.“Este convenio marco busca generar obras de más de 20 proyectos por más de 200 millones de dólares. El compromiso es trabajar en forma conjunta entre Provincia y Nación”, dijo Manzur y destacó esta “decisión política del presidente Alberto Fernández”.El gobernador sostuvo que “vamos a avanzar con obras de alto impacto, en el este tucumano, como la planta de tratamiento y red cloacal para Alderetes y Banda del Río Salí, que está en la etapa de preparación. Hay que elevar la documentación técnica que seguramente en este semestre estará lista”. Luego “se hace firma del decreto, incorporación al presupuesto, llamado a licitación para que esta obra sea realidad. Como esta, hay una veintena de obras que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los tucumanos”, indicó.Por su parte, Katopodis observó: “Vinimos a empezar a poner en marcha las obras y proyectos que no se tendrían que haber interrumpido nunca. No es normal que las obras se interrumpan porque cambie el color político de un gobierno, ni que los vecinos con sus impuestos financien las obras de la jurisdicciones más ricas”.El Ministro nacional declaró que “poner a la Argentina de pie es llegar con agua y cloacas a todos, a eso vinimos. Iremos cumpliendo y concretando las prioridades que nos fijen los gobernadores”.Katopodis resaltó “la importancia de priorizar obras que vienen suspendidas desde el 2018 como la planta de Las Talitas, cloacas en Alderetes y Banda del Río Salí o la rotonda de Alderetes que se paraliizó en 2016”. Agregó: “Venimos a reactivar obras interrumpidas y poner en marcha obras nuevas”.Recalcó que “la obra pública genera empleo y es la que más rápido puede generar estímulos en la reactivación de la economía. Moviliza a todos los sectores.” Y cerró: “El 60 por ciento de las obras en Argentina están paralizadas. Nos llevará tiempo recorrer cada localidad”.“Con esta firma se toma la decisión política que venimos esperando desde hace cuatro años. Esta decisión política representa una gran ilusión para nuestros vecinos", aseguró el intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros.En el mismo sentido se manifestó el intendente de Alderetes, Aldo Salomón y resaltó "la importancia de trabajar en conjunto municipios, Provincia y Nación".Listado de obras prioritariasDurante el cónclave, se presentó al Ministro un listado de infraestructuras prioritarias, entre ellas:La red de cloacas entre Banda del Río Salí y Alderetes,Planta cloacal de San Andrés.Entrega de la planta cloacal de Las Talitas.Inicio de obra de planta cloacal de Concepción.Finalización de obras en el canal San Luis de Yerba Buena.Inicio de obra en la planta cloacal de Famaillá.Construcción del acueducto de Vipos que proveerá de agua a 400 mil provincianos.Reformulación de convenios suscriptos con Secretaria de Recursos Hídricos de la Nación para infraestructuras en Lamadrid.Reflotar gestiones para conseguir financiamiento bilateral con China para reconstruir el sistema de canales del Gran San Miguel de Tucumán.Reimpulsar la licitación de la autopista Tucumán – Termas de Río Hondo ante el BID.Recuperar los programas viales provinciales Norte Grande que fueron desarticuladas por el Gobierno anterior.Reinicio de obras en el acceso de Trancas por ruta nacional 9.Incorporación de la Provincia a los programas del Enohsa para proveer agua y saneamiento en localidades del interior.Obras de provisión de agua en Yánima.Estudio de obras de prevención de inundaciones en Alberdi.Planta cloacal en Tafí del Valle y de desagües pluviales de Bella Vista.Licitación de la obra de puesta en valor de avenida Alem de Tafí Viejo.Incorporación de la Provincia al programa Argentina Hace para la repavimentación de calles.En qué consiste el Compromiso FederalEl Compromiso Federal de Cooperación, incluye la colaboración conjunta entre Nación y Provincia para potenciar las políticas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las ciudades de la provincia de Tucumán.Las actividades a las que dará lugar el convenio serán instrumentadas por acuerdos específicos suscriptos en los que se definirán las obras a realizar, el organismo responsable de las mismas, el origen y montos de los recursos y la financiación necesaria para su ejecución, entre otras cuestiones.Por el documento, se acuerda conformar una Unidad de Gestión con el propósito de compartir diagnósticos, promover el monitoreo ciudadano de obras públicas y facilitar ámbitos de diálogo referido a la integridad y la ética pública.Además, prevé que las obras podrán ser financiadas con erogaciones del Gobierno nacional, provincial y de organismos internacionales.El convenio regirá por un período de dos años, plazo que podrá prorrogarse automáticamente por dos años más.También participaron del encuentro el titular y el subtitular de la Unidad Norte Grande, Sisto Terán y Marcelo Caponio, respectivamente; Martín Gill, secretario de Obras Pública de la Nación, ex intendente de Villa María (Córdoba), y el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo; el presidente subrogante de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse; el ministro del Interior, Miguel Acevedo; el intendente de la Banda del Río Salí, Darío Monteros, el titular de la Sociedad Aguas del Tucumán, Augusto Guraiib y los legisladores Eduardo Cobos, Tulio Caponio y Carlos Gómez, entre otras autoridades.

