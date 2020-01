Miles de manifestantes se concentaron este sábado frente a la Casa Blanca y le dedicaron el himno feminista global “Un violador en tu camino” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no se encontraba en Washington en esta jornada, en la que estaba programada la IV edición de la Marcha de las Mujeres.

Con la frase “Patri-archy is our judge” (el patriarcado es nuestro juez), las participantes en la protesta se sobrepusieron al frío y al granizo y comenzaron a entonar “Un violador en tu camino”, que cantaron parte en inglés y parte en español, lideradas por el colectivo chileno “Las Tesis”, autoras de este himno.

Las chilenas también guiaron al resto a la hora de ejecutar la coreografía que acompaña esta canción, que antes, para que todo saliera bien, habían ensayado en el punto de partida de la marcha, la Freedom Plaza (Plaza de la Libertad).

Esta IV edición, la Marcha de Mujeres tuvo una participación ligeramente más baja en la capital estadounidense, donde, a diferencia de otros años, rodeó la Casa Blanca.

Trump partió el viernes pasado junto a la primera dama, Melania Trump, para pasar el fin de semana en su club de golf de Mar-a-Lago, en Florida.

La protesta transcurrió en un tono festivo, a la vez que reivindicativo, pese a los esfuerzos de un pequeño grupo de manifestantes antiaborto que trataron de manera oponerse a la manifestación.

Theresa, una manifestante jubilada, de 66 años, afirmó que la presidencia de Trump es un punto de inflexión para ella.

“Yo voto por los republicanos, pero no voté por Donald Trump (en 2016). Es lo peor que le ha pasado Estados Unidos que yo haya visto en mi vida”, afirmó esta mujer, que auguró que si es reelegido “seguro” que habrá más manifestaciones de este tipo.

En junio del año pasado la columnista de la revista Elle E. Jean Carroll acusó al presidente de haberla violado a mediados de los años ’90 en los probadores de una tienda de Nueva York, pero Trump negó la acusación y la calificó de “ficción”.

Más de una decena de mujeres habían denunciado antes que Caroll conductas sexuales inapropiadas de Trump, acusaciones que él niega.

La primera Marcha de Mujeres se celebró un día después de que el 20 de enero de 2017 Trump fuera investido presidente y surgió por el impulso de un grupo de jóvenes que no podía creer que un candidato acusado de abuso sexual por varias mujeres ganase las elecciones.

“Las feministas demandan justicia para los inmigrantes”, “resistan”, “revisa tus privilegios: hombre, blanco, heterosexual, cristiano…”, “ya es hora de que protejan la tierra”, “no más menores en jaula” o “Trump/Pence: fuera ya” fueron algunas de las consignas, en ocasiones en español, que llevaron en sus carteles las participantes en la protesta.

También hubo durante la manifestación personas con pancartas que exigían que una mujer sea elegida como presidenta en las elecciones de este año, aunque los carteles que apoyaban a candidatos masculinos, como Bernie Sanders, Andrew Yang o Pete Buttigieg eran más numerosos que los que respaldaban a la progresista Elizabeth Warren.

