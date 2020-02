Almagro fue de punto a Ciudadela pero valgan las paradojas del destino que se terminó llevando un empate que con el complemento de la lluvia ayudo para su osadía.

San Martín no pudo ante un audaz e inteligente Almagro, en el primer tiempo tuvo su oportunidad, sin tanta claridad, pero llegaba, faltaba el puntín final para cerrar las jugadas, a los 5′ del arranque del partido Luciano Pons tras cabecear dentro del área avisaba a la defensa rival que en cualquier momento iba azotar la red del TRICOLOR, A LOS 11′ Torres lanzó un centro envenenado que logró despejar el viejo MERCIER, tres minutos más tarde Román Martinagneli aprovechó una mala salida y probó desde afuera del área, pero su remate se fue desviado, se salvaba el Santo.

Claro que San Martín por ser local y puntero de su zona no se iba a quedar con las manos cruzadas y saldría a buscar el gol que abriera el marcador y el partido, a los 18′ Luciano Pons remataría afuera del área y su disparo se iría no muy desviado besando el palo del arquero Limousin. ; cuando el reloj promediaba los 22′ la locomotora Barrios arrancó por izquierda y lanzó un centro que Diarte interceptó, remató e hizo quedarse con el grito de gol a miles de Santos Cirujas que presenciaban el encuentro a pesar de la intensa llovizna, cuatro minutos más tarde mediante un desborde de castro de buen partido, habilitó a Pons que finalmente no pudo concretar la jugada en gol, a los 28′ Arrechea del visitante recibe una tarjeta amarilla condicionando a la visita, pasaban los minutos y el Ciruja creaba pero le faltaba el puntín final para dar el golpe de suerte, el grito sagrado para que todo un estadio se depertara en fiesta y algarabia, a los 31′ Nico Castro se animaría desde afuera del área y sacaba un remate tendría un destino lúgubre, oscuro, un destino de saque de portería ya que el balón se iría por arriba del travesaño; y en el epílogo del primer tiempo cuando empezaba a morir la aguja del reloj del árbitro casi clavandose en el minuto 44 antes de que se bajara el telón del primer acto, Gonzalo el Turbo RODRIGUEZ SE SINTIÓ ILUMINADO POR EL SOL, en una tarde gris y lluviosa y tras una gran jugada individual….si remato e hizo lo que siempre hizo cuando parecia que era gol, finalmente no fue gol, aunque el balón se fue muy cerquita como sintiendose complice del arquero. Y así se iría el primer tiempo donde Santos y Tricolores igualaban 0 a 0.

Foto: Pier Barrios- gentileza @CASMOficial

Arrancaba el segundo y último acto y a los 3′ Pons avisaba nuevamente y la gente murmuraba desde lo más profundo de sus corazones:

CANTANOS UNA CANCIÓN ERES EL GOLEADOR

CANTANOS UNA CANCIÓN ESTA TARDE

PUES TODOS TENEMOS GANAS DE UNA MELODÍA

DE LA AUTENTICA E INCONFUNDIBLE MELODÍA EL GOL

Y TU SABES QUE TUS GOLES NOS HACEN SENTIR BIEN

y claro, faltaba más….a los 9′ el gran goleador Luciano Pons trás una jugada donde se originó con nacho Arce habilitando al Turbo Rodriguez que luego habilitaría nuevamente a Pons y a cenar, el Ciruja se ponía en ventaja.

Lamentablemente luego del gol no supieron estirar la ventaja sabiendo que las cosas no estaban para relajarse, y poco más de 10′ después del primer cambio donde salió muy cansado Nico Castro de buen partido e ingreso Juan Imbert, llegaría el gol de Almagro por intermedio de un ex Atlético Tucumán- José Méndez – , el partido se convirtió en un juego abierto donde el visitante se animaba a más poniendo por momentos hasta cuatro delanteros en las contras para intentar llevarse algo más que el empate de Ciudadela, mandando al ataque a Martinez, Mendez, Torres y Vila, el Ciruja tuvo una buena oportunidad tras un tiro libre de Ignacio Gonzalez que había ingresado por Mosca pero que el arquero visitante se encargo de ofuscar el remate, no pasó mucho más en el FORTÍN DE LA CIUDADELA, donde el equipo Ciruja dejó todo dentro de la cancha pero no le alcanzó para quedarse con la victoria.

Punto de vista

LA LLUVIA NO ES EXCUSA, pero a mi humilde entender creo que si bien no hay que culpar a las condiciones del tiempo, lamentablemente jugó un papel determinante a la hora de desmoronar muchas estrategias que se habían practicado en la semana pero como digo, no es excusa….ya que cuando llueve también existen otras estrategias, y si tengo que destacar algo extra del partido, sin dudas estuvo en las tribunas con el aliento del pueblo Ciruja que nunca dejó de alentar, por lo menos este es mi humilde punto de vista.

Puntajes

Arce 8

Pier Barrios 6

Amor 6

Moreira 6

Diarte 7

Mosca 5

Mercier 8

Bellone 5

Castro 7

Rodriguez 6

Pons 7

Por Panchogool Espinosa.