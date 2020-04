Con el fin de aunar el voto demócrata, el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama hizo este martes público su apoyo a la candidatura presidencial de quien fuera su vicepresidente, Joe Biden, hoy único rival en carrera contra Donald Trump en las elecciones de noviembre.”Si hay algo que aprendimos como país en momentos de gran crisis es que el espíritu de velar por los demás no puede limitarse a nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, nuestros vecindarios o nuestras casas de culto. También tiene que reflejarse en nuestro gobierno nacional”, expresó el ex mandatario en un video grabado en su casa en Washington DC, donde está confinado con su familia, informó la agencia de noticias EFE.”El tipo de liderazgo que se guía por el conocimiento y la experiencia; honestidad y humildad; empatía y gracia: ese tipo de liderazgo no solo pertenece a nuestros parlamentos estatales y a nuestros alcaldes, pertenece a la Casa Blanca”, subrayó el ex mandatario para promocionar la candidatura de Biden y, claramente, criticar a Trump y su gestión de la pandemia.

“Y es por eso que estoy tan orgulloso de respaldar a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos”, culminó Obama.El anuncio se produjo un día después de que el senador independiente y último rival en carrera en las internas demócratas hasta la semana pasada, Bernie Sanders, hiciera público su apoyo a Biden para “derrotar al peor presidente de la historia moderna” de Estados Unidos,Públicamente, Obama se mantuvo neutral durante las primarias, pero -según el diario The New York Times- detrás de escena jugó un papel central para convencer a Sanders de abandonar la carrera presidencial y, finalmente, respaldar a Biden.Obama goza de una gran popularidad entre los demócratas y su respaldo a Biden podría servirle para conquistar a la parte más moderada del ala progresista del electorado demócrata, que se siente decepcionada por la retirada de Sanders y que percibe al ex vicepresidente como el candidato del establishment político y económico del país.

