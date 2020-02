Atlético comenzó jugando un partido interesante, mejor que su rival, de echo en la primera mitad iba a tener situaciones de gol, si bien no tan claras, pero llegaba como la que a los 6′ trás un centro de Carrera por derecha, el arquero Chavez se anticipó a Alustiza de partido mediocre, a los 25′ el mismo Carrera remató fuerte al arco pero se fue desviado, a los 39′ tras una recuperación de Risso Patrón, posterior pase a Lotti que habilitó a diaz que remató pero se fue deviado hacia arriba, y así en 45′ más la adición se terminaría el primer tiempo donde Argentinos Juniors no había lograo generar peligro.

En la seguna parte Zielinski le termina rompiendo el sutil equilibrio que tenía el medio campo Decano cuando realizó el cambio de Erbes por Rojas, un minuto más tarde ingresó Heredia por Fernández que tuvo un partido paupérrimo, el mismo ex Colón recién ingresado remataría a los 14′ st y el balón se iría afuera casi besando el travesaño, Argentinos intentaba pero no arriesgaba demasiado, sin embargo un remate dejó a toda ladefensa pagando desde la derecha donde terminaría la pelota pegando en el palo, fue la más clara del partido y para el visitante hasta el momento, todo se vendría abajo para el equipo Decano cuando se iría expulsado Leandro Diaz trás un fuerte codazo a Torren, el número 2 de la visita, a los 28′ llegaría el último cambio en el equipo muleto de Zielinski ya que reservó varios jugadores para el choque del martes por Copa Libertadores, a los 36′ caería en el área el lateral derecho del bichito el jugador Gómez, por lo que el arbitro Delfino de un arbitraje NM, cobró penal, si e esta al menos no se equivocó, el que cambio la pena máxima por gol sería Santiago Silva, el eterno veterano uruguayo goleador, y a los 43′ trás un error de Gissi cerca del corner de la esquina de laprida y Chile, un jugador del Bicho le robó la pelota se metió al área y tras una buena jugada habilitaron al DEMONIO HAUCHE que definió magistralmente frente a el portero Sanchez que nada pudo hacer, finalmente el partido terminó a favor de uno de los animadores del torneo de la superliga, el equipo de Dabove que se llevó un 2 a 0 imperioso en su lucha por el torneo y la clasificación a la copa Libertadores del próximo año.

Punto de vista

EL conjunto de 25 de Mayo y Chile jugó con 7 jugadores que habitualmente no lo hacen, de hecho debutó desde el minuto uno el Chavo Alustiza y porque no decirlo también, el lateral derecho Gustavo Toledo de partido regular, no así Alustiza que estuvo en un nivel muy bajo, nunca se encontró con sus compañeros, además de jugar muy atrasado, algo que quizás le pidió el técnico, las excusas no sirven, si queres celeste que te cueste y claramente afrontar dos torneos no es nada sencillo, ahora hay que decirlo y el dinero que entrega pasar de fase 3 de copa Libertadores es una tentación que Atlético como un todo no quiere dejar pasar, por eso Zielinski guardó a sus mejores hombres para ir a Colombia para enfrentar al Independiente Medellín, en terminos generales aún hay un buen colchón de puntos pero claro está que no hay que descuidarlo ni acostumbrarse a empatar y perder mucho menos en tu casa, trás las expulsiones de un Diaz que no mide su temperamento ni tampoco piensa las consecuencias, Atlético comenzó a desmoronarse y tirar por la borda el esfuerzo de sus compañeros, luego casi al final el BB Acosta que reciíen ingresaba se iría también expulsado, no creo en las casulaidades pero fueron dos tucumanos simbolos de este Atlético los que se fueron a las duchas antes de tiempo, la derrota de hoy vista y analizada desde una manera más profunda claramente no son solo los jugadores los culpables, sinó la dirigencia que no estuvo a la altura a la hora de reforzar el equipo, por lo menos este es mi humilde punto de vista.

Puntajes

Sanchez 5

Gustavo Toledo 5

Gissi 4

Guillermo Ortiz 6

Risso Patrón 5

Carrera 5

Erbes 6

Fernández 1

Lotti 3

Alustiza 2

Diaz 0

Rojas 4

Heredia 5

Acosta –

Por Panchogool Espinosa