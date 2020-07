Un macabro incidente ocurrió en la ciudad de Piripa, Brasil, solo 26 días después del nacimiento de las gemelas Anne y Analu. La mamá las dejó al cuidado de su perro y salió a hablar con un vecino, pero al regresar encontró el peor escenario: el animal las había atacado.

En ese momento, a la mujer no le pareció una locura dejarlas solas con su fiel compañero. Él era leal y cariñoso desde hacía años y le tenía total confianza. Pero momentos después de ausentarse, escuchó ruidos de la habitación y entró a ver qué pasaba.

Al ingresar nuevamente, encontró al animal atacando a las gemelas ferozmente. Inmediatamente, la mujer se lanzó con todas sus fuerzas a tratar de detenerlo. Trás forcejear, logró arrancarle a las recién nacidas y llamar a su amiga enfermera para que la ayude. Las heridas en el abdomen eran gravísimas.

Elaine nunca imaginó que el perro actuaría de esa forma. (Foto: Agencia FocusOn News)

La enfermera les dio los primeros auxilios a las bebés antes de llevarlas al Hospital Municipal Maria Pedreira Barbosa. Allí constataron que una de ellas ya estaba muerta, mientras que la otra estaba en grave estado. Sin embargo, a pesar de los intentos de los médicos, que “intentaron todo lo que pudieron”, no lograron salvarle la vida.

Según medios locales, la madre, que se llama Elaine Novais y trabaja en el consejo municipal, había estado nueve años buscando quedar embarazada. Por lo que la llegada de las niñas había sido muy emotivo para la mujer.

El médico de la mujer contó que siempre había mostrado la atención adecuada para sus bebés. En tanto, las autoridades informaron que no planean iniciar una investigación policial del incidente ni presentar cargos contra la mujer por supuesta negligencia.

Un familiar, que no fue identificado, contó que el perro, que se cree que es una cruza de Labrador, era dócil y cariñoso. “Creemos que con el nacimiento de las gemelas, el animal se quedó fuera de alguna manera, y ya no tuvo la atención y el afecto que tenía”. “Eso podría haber causado algún tipo de celos y haber llevado al perro a atacar a los niños”, especuló el hombre.

No se sabe qué fue lo que sucedió con el perro luego del incidente, aunque se cree que pudo haber sido sacrificado por el papá de las niñas.

El consejo local sacó en un comunicado donde lamenta la “pérdida inconmensurable” y “expresamos nuestras condolencias a los padres Elaine y Regis, y sus amigos y familiares en este momento de tristeza y dolor”.

