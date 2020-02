La Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana suspendió este domingo las elecciones municipales, apenas tres horas después de iniciada la votación, por fallas en el voto electrónico, un sistema que utilizaba de manera parcial por primera vez y que debe a volver a usarse en mayo próximo en los comicios generales.Al anunciar la suspensión, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, no dijo hasta cuándo se postergarán las elecciones municipales y solo afirmó que se realizarán “en una fecha oportuna”, según consignó la versión online de Diario Libre de Santo Domingo.El sistema que falló es un modelo de voto electrónico con pantalla táctil que imprime un comprobante del sufragio.Según explicó Guzmán, en algunos casos no aparecían todos los candidatos o los partidos en la boleta digital.”Desde la noche de ayer, la Junta Central Electoral, al momento que procedía a la instalación de las máquinas, en las mesas, que corresponden al modelo del voto electrónico, comenzó a advertir la inconsistencia de la boleta marcada: la boleta tenía un problema, un error, y es que en más o menos la mitad de los colegios, subía incompleta”, dijo Castaños citado por Diario Libre.”Si todas las boletas no están completas, esta elección no se puede celebrar por razones elementales”, concluyó.Esta era la primera vez que se aplicaba de manera parcial este sistema de votación, como una suerte de prueba piloto de cara a las elecciones generales que se celebrarán el 17 de mayo próximo.El voto electrónico se utilizó en 18 municipios que concentran el 62 % de los electores, mientras que el voto manual se mantuvo en los restantes 140 municipios, lo que representa el 38% del padrón.Los colegios electorales abrieron a las 7 de la mañana como estaba previsto, en un clima de tranquilidad.Sin embargo, con el correr de las primeras horas, mientras el voto manual avanzaba sin problemas, las denuncias de la oposición y de referentes civiles contra el sistema electrónico comenzaron a acumularse.Los dominicanos debían elegir en esta jornada a 158 alcaldes, 1.164 concejales y sus suplentes, 235 directores y subdirectores y 735 vocales para el mandato de cuatro años que comienza a finales de abril.Casi 120 observadores electorales, entre ellos expertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), estuvieron desplegados para verificar la transparencia y buen funcionamiento de los comicios.

Fuente: https://www.cronica.com.ar/mundo/Por-fallas-en-el-voto-electronico-suspendieron-las-elecciones-municipales-en-Republica-Dominicana-20200216-0030.html