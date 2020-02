El presidente de Rusia, Vladimir Putin, manifestó este jueves que Rusia no legalizará el matrimonio homosexual mientras siga siendo el jefe de Estado del país

Además, dejó claro que no permitirá que la noción tradicional de madre y padre sea cambiada por lo que llamó “padre número 1” y “padre número 2”.

“En lo referente al ‘padre número 1’ y el ‘padre número 2’, ya he hablado de manera pública sobre esto y lo volveré a repetir: mientras yo sea presidente, esto no ocurrirá. Serán papá y mamá”, afirmó Putin.

“En lo referente al ‘padre número 1’ y el ‘padre número 2’, mientras yo sea presidente, esto no ocurrirá. Serán papá y mamá”,

Putin realizó estas declaraciones durante una reunión con una comisión estatal para discutir cambios a la constitución rusa.

La comisión fue establecida el mes pasado, después de que Putin anunció grandes cambios al sistema político ruso, considerados en general como diseñados para ayudarle a extender su control sobre el poder después de que deje el cargo en 2024.

Desde entonces se pidió al presidente ruso que comentara una propuesta de añadir una línea en la constitución que defina al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

“Solo tenemos que pensar las frases y dónde hacerlo”, respondió.

“Y si se trata de una familia incompleta, ¿entonces qué?”, le respondió Putin. “Hay que aclarar algunas cosas: el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, [pero] con la familia es un poco diferente”, agregó el presidente.

Putin subrayó que la idea de proteger los valores familiares tradicionales es correcta en sí misma, pero es necesario pensar cómo formularla en la legislación de la manera adecuada.

La sustitución de los conceptos ‘padre’ y ‘madre’ por términos neutrales en cuanto a género en los formularios de documentación ya realizó en algunos países.

En Europa, en febrero de 2018 el Parlamento francés aprobó una ley que ordena sustituir ‘padre’ y ‘madre’ por ‘progenitor 1’ y ‘progenitor 2’ en los formularios escolares para evitar la discriminación contra los padres del mismo sexo.

Fuente: https://www.cronica.com.ar/mundo/Putin-contra-el-matrimonio-homosexual-Mientras-yo-sea-presidente-seran-papa-y-mama-20200213-0045.html