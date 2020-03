El equipo de Zielinski jugó un partido de regular para abajo, sobre el final cuando Gimnasia quedó con uno menos por expulsión intentó arremeterlo hacia su arco pero sin éxito.

Un partido que reunía como máximo condimento la presencia de Diego Armando Maradona en el banco de suplentes del local, además de la pelea de sus dirigidos por mantener la categoría y el intento del DECA por ganar y meterse en zona de copas como así también de romper la racha de 8 partidos sin ganar.

Gimnasia fue más en el primer tiempo, Atlético no tuvo jugadas de peligro, solo Melano en el ataque fue el jugador diferente intentando sobre todo por derecha y acompañando a Toledo en el ataque, el local tuvo dos claras una que le ataja Luchetti a García y otra que Perez García pisando el área grande por la derecha la manda afuera casi mano a mano con el cancerbero Decano.

Foto prensa @ATOficial

En el segundo tiempo llegaría el gol del equipo de D10S a los 9’por medio de un ex San Martín- clásico rival de Atlético- el señor Matías Caco García que por el sector izquierdo definió de zurda hacia el palo derecho del arco de Cristian Lucchetti que nada pudo hacer, en el gol la defensa estaba desordenada por entró García como dueño de casa en el área Decana, el Ruso haría salir a Guillermo Acosta para que ingresara Carreras, luego saldría Rojas y por él iba a entrar el Bicho Aguirre que sin dudas fue el jugador que intentó levantar al Decano con algunas jugadas de peligro e incluso un remate fuera del área que hizo suspirar a Maradona.

Foto prensa @gimnasiaoficial

A los 34′ se iría expulsado Matías Melluso trás recibir su segunda amarilla por falta sobre Melano, de ahí en más el partido fue de Atlético intentando pero sin ideas claras, como podía, a los pelotazos buscando la segunda pelota , alguién que la baje o bien alguna cabeza salvadora o tiros de media distancia, sin embargo Gimnasia contratacaba y seguía generando peligro sin ser precisos en la definición, finalmente a los 36′ ingresaría Alustiza y se retiraría Monzón, el partido se hacía de ida y vuelta con un final apasionante donde la gente del local rezaba en las tribunas para que su equipo no reciba un cachetazo sobre el final, sin embargo se HIZO LA VOLUNTAD DE D10S Y GIMNASIA DERROTÓ AL DECANO 1 A 0.

#TNTSports | ¡Se rompió el cero en El Bosque! El Lobo armó una gran jugada, Matías García la durmió con el pecho y liquidó a Lucchetti para el 1 a 0 del equipo de Diego.#Gimnasia 🆚 #AtléticoTucumán pic.twitter.com/Gjx8yE7uES — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 29, 2020

Punto de vista

Entiendo señoras y señores que el equipo dirigido por Ricardo Zielinski se preocupo más por intentar tener la pelota y que pasen los minutos, olvidando que en el fútbol lo más importante es crear situaciones o intentar crearlas porque de esa manera tenés la opción de marcar en el arco rival, con poco Gimnasia se las ingenio para llegarle con dos situaciones claras en el primer tiempo, el único que marcaba diferencia fue Lucas Melano pero sin tener un socio para su juego, en la segunda parte el local seguía insistiendo hasta queencontró el gol, ante un equipo totalmente metido atrás y para colmo marcando muy mal, en el gol Marcelo Ortiz se encuentra desorientado y lejos del jugador que era su deber marcar, justamente el ex San Martín Matías García que se aprovecho del lateral derecho que estaba enquistado como central y no cubrió la zona en donde debía cumplir con su función, luego con la entrada de Carreras el Ruso intentó darle más dinámica al juego pero no fue mucho más que Acosta, donde si hay que darle mérito es al cambio de Aguirre por Rojas donde el equipo encontró mejor funcionamiento en la ofensiva y con la ayuda de jugar con uno más tras la expulsión del jugador de Gimnasia el Decano intentaba en los últimos 10′ lo que no había hecho en todo el partido, cerca de los 40′ ingresaría Alustiza por Monzón volcando todo el equipo al ataque, sobre el final a mi entender fue mano de Harrinson Mancilla tras una volea de Heredia, sin embargo el árbitro Dario Herrera como si estuviera pensando que iba a decir Maradona en vez de hacer su trabajo correctamente, dijo que no fue mano que siga la jugada, esto podría haber sido el empate Decano y un gran problema para Herrera sin embargo solo sería para la anécdota ya que Gimnasia fue justo ganador ante un equipo demasiado especulativo y que en esta ocasión no le salió bien, por lo menos este es mi humilde punto de vista.

Puntajes

Lucchetti 6

M. Ortiz 4

G. Ortiz 6

Cabral 6

Monzón 5

Acosta 5

Bravo 6

Heredia 6

Rojas 4

Melano 6

Toledo 3

Carreras 5

Aguirre 6

Alustiza –

Por Panchogool Espinosa.