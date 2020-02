El equipo de ORSI-GOMEZ, se quedó con la victoria ante Villa Dalmine, demostrando que hasta que el árbitro no toque el silbato, EL PARTIDO NO TERMINÓ.

El equipo local empezó intentando manejar la pelota, sin embargo se convirtió en un partido aspero, con un San Martín bien parado en su campo intentando buscar los espacios y momentos justos, a los 14′ Claudio Mosca remata desde lejos y con lo justo alcanza a controlar el portero Ojeda, a los 22′ la primera clara para los de Campana, con el ingreso de Sanchez al área que tras un enganche, remata pero termina controlando Nacho Arce, a los 32′ Pons remató pero el portero otra vez dijo presente, y cuando el reloj marcaba 39′ fue Orosco quien tras un debil rechazo de Lucas Diarte, le quedó servido, chutó y desgraciadamente se deviaba en Diarte poniendo el marcador arriba para los de Buenos Aires.

En el segundo tiempo se retiraron Juan Ignacio Mercier y Gonzalo Rodríguez e ingresaron Juan Imbert y Ramiro Costa.

A los 6′ Imbert probó de afuera pero reaccionó bien Ojeda, a los 31′ se retira Diarte de partido regular e ingresa el monito Gómez, de esta manera los técnicos ponían en el campo toda la carne al asador intentando darle un vuelco abrupto al partido, pero el ataque Ciruja era casi todo pelotazo buscando que alguien la baje y jugar a la segunda pelota, a los ponchazos, a la carga Barracas, ya no importaba el como se llegaba al gol, solo importaba buscar el empate de la manera que fuere, Imbert tendría una nueva oportunidad donde el arquero se convertía en figura, pero él no iba a dejar de perseverar, y a los 44′ en una jugada personal uno de los refuerzos de pre temporada del Santo le daría el empate agónico, sin embargo lo agónico había quedado atrás y valga la redundancia porque el Ciruja siguó intentando y en un momento dijo ” QUIERO VALE 4 ” y por intermedio de Rodrigo SAN SALVADOR MOREIRA le encestó en tiempo de descuento el segundo y letal gol al Viola, como una cuchillada precisa en el corazón, dejandolo sin aliento y sin tiempo, a veces se gana y a veces se pierde pero solo si se intenta se puede cambiar la historia y el CIRUJA LO INTENTÓ SIEMPRE, Villa Dalmine 1 San Martín 2.

Punto de vista

San Martín de arranque no fue el mismo que el de la temporada pasada, le faltaba punch, agresividad, anticipación, estaba más lento, sin embargo mantenía su semblante futbolístico, en la defensa se notó la ausencia de Luciatti, claro fue figura y abanderado en la primera línea Ciruja, de todas manera Rodrigo gigantón Moreira estuvo firme, salvo algunas jugadas pero que no le generaron peligro, amén de eso además de cumplir con su función de defensor sin salirse del libreto que lo primero es defender, cuando el equipo lo necesito cambió su rol y se fue al área rival como un delantero más donde logró el gol que le dió la victoria a su equipo.

Sin dudas no será fácil mantener lo hecho en la primera vuelta,pero con compromiso, responsabilidad, sacrificio, ganas y perseverancia sacando de discusión que con fútbol porsupuesto, si se puede, ¿está costando?, si es verdad está costando pero la primera nacional siempre fue así, quien no estuvo a la altura de otros partidos fue Diarte, en el medio cuando Mercier no apareció en cancha y en su lugar ingresó Mercier muchos pensaron…¿ que locura es esta? o el cambio de Gonzalo por Ramiro Costa que luego se fue expulsado por propia irresponsabilidad, San Martín no encontraba equilibrio en el complemento y hasta podría haber sufrido un gol más que lo hubiese dejado en la lona, sin embargo hay que darle la derecha a los técnicos ya que Imbert marcó el gol del empate y fue figura, de Pons no se puede decir mucho ya que el partido era complicado, las pelotas no le llegaban por lo que su trabajo no era nada fácil teniendo que bajar a buscar juego o intentar capitalizar alguna pelota aérea que por lo general llegaban muy sucias, sin embargo la asistencia del gol de Moreira fue de él, en terminos generales el Ciruja fue un dolor de ojos desde lo futbolístico sin poder gennerar jugadas limpias o varios toques seguidos, como así también manejar el partido, quizás fue el rival que le ensució la cancha y que trás el gol solo buscaba la contra y no dejaba jugar, sin embargo estas solo pueden ser excusas, hay partidos y partidos y este sin dudas fue ese donde tenes que jugar con un sexto sentido, ese sexto sentido de no dar nada por perdido porque hasta que el árbitro no toca el silbato final, el partido aún está en marcha, y como dice un dicho: TEN FE MIENTRAS HAYA VIDA Y ESPERANZA, por lo menos este es mi humilde punto de vista.

Puntajes

Arce 6

Pier Barrios 6

Amor 6

Moreira 6

Diarte 4

Bellone 5

Mercier 5

Mosca 5

Castro 5

Rodriguez 4

Pons 6

Imbert 8

Ramiro Costa -1

Gómez 5

Por Panchogool Espinosa