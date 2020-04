El gobernador Juan Manzur se refirió al anuncio de la oferta que realizará Argentina para reestructurar la deuda externa, cuyos detalles fueron brindados hoy en Olivos por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Participaron de la reunión además la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y mandatarios provinciales entre los que estuvo presente el gobernador tucumano.

Apoyamos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la propuesta de reestructuración de la deuda con bonistas privados, preparada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Es el momento de estar más unidos que nunca para sentar las bases del futuro desarrollo argentino”, expresó Manzur en un mensaje publicado en la red social Twitter.

La propuesta de reestructuración de la deuda de US$ 68.843 millones emitida bajo legislación externa incluye un período de gracia de tres años, hasta el 2023, y una quita del 62 por ciento de los intereses. Será presentada formalmente este viernes ante la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés).

“Tal vez esta sea la oportunidad para empezar a construir otro país”, dijo Fernández

En el marco del anuncio, el presidente Alberto Fernández pidió unidad en los distintos sectores de la política nacional: “Lo que más necesitamos ahora es que, así como estamos unidos contra la pandemia, estemos unidos a la hora de resolver el problema de la deuda”. Indicó además que “mañana será un día definitorio para la Argentina porque van a saber lo que la Argentina está en condiciones de pagar y cumplir”.

“Así fue como el FMI dijo en algún momento que la deuda era insostenible en la Argentina, deuda sostenible para nosotros es una que no postergue a la Argentina, que se pueda pagar sin postergar las necesidades que la Argentina tenía en diciembre y que se han incrementado a partir de toda la debacle que ha generado la pandemia”, dijo el jefe de Estado.

Por último, Fernández agradeció la presencia de los mandatarios provinciales (y de los que siguieron el anuncio a través de videoconferencia) y señaló: “Tal vez esta sea la oportunidad para empezar a construir otro país, un país más justo, más solidario y más igual, un país realmente más federal”.

Detalles de la propuesta

“Proponemos cambiar la estructura de bonos por otra que implique un período de gracia de tres años. No se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022, se pagaría un cupón promedio de 0,5% en 2023 y esas tasas irían creciendo hasta niveles que son sostenibles”, explicó el ministro Guzmán ante los presentes. Agregó que “el interés promedio que pagaría la Argentina es de 2,33%”. Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda especificó que “la propuesta conlleva mayor reducción de intereses que de capital. Se da una reducción de capital de 3600 millones de dólares, es decir, una quita del 5,4% sobre el stock de deuda y una reducción del pago de intereses de 37.900 millones, que equivale a una quita del 62%”. “Hoy no podemos pagar la deuda, tenemos la voluntad de hacerlo, pero no tenemos la capacidad de hacerlo”, afirmó en forma categórica.

