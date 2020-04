Ricardo Darín estuvo en Ya somos grandes, el programa de Diego Leuco en TN. El actor contó que está cumpliendo con la cuarentena obligatoria en su casa en Buenos Aires junto a su familia y dio su mirada sobre cómo afectó al mundo la pandemia.

“Estamos todos preocupados por todos. Y lo peor es que nadie sabe lo que está por venir. Estamos viviendo una tragedia episódica”, afirmó el protagonistas de El secreto de sus ojos, Luna de Avellaneda, El hijo de la novia, entre otras tantas películas.

El actor resaltó la importancia de respetar el aislamiento para ayudar la prevención. “Si te podés quedar en tu casa y aguantar el tsunami, sos un verdadero privilegiado. Hay gente que la está pasando muy mal. Es importante que entiendan eso”, sostuvo.

En ese sentido, Darín estuvo al borde de las lágrimas al hablar de las víctimas del coronavirus. “Los medios no pueden entrar en el plano emocional, pero me conmueve la numerología de todo este asunto. Hay gente detrás, que está sufriendo muchísimo en este momento”, remarcó.

Por último, el actor se refirió a la situación en España, con país con el cual tiene un lazo muy especial. “Hay amigos y familiares allá. Están anonadados con lo que les pasó y están reclamando no haber reaccionado más seriamente y a tiempo”, concluyó.

Fuente: TN



