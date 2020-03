El equipo de Zileinski volvió a amargar a River desde aquella vez que fue artifice de su descens, hoy le empató y le dejó servido el campeonato a Boca.

Atlético arrancó mejor y puso entre las cuerdas a River donde Franco Armani sacó una pelota casi pegada a su palo izquierdo rematada por Erbes, luego tendría otra poportunidad más de cabeza pero el balón se iría desviado, cuando el reloj promediaba los 18′ llegaría el gol de Toledo para que explote el José Fierro y River reciba un valdazo de agua fría.

Ya a los 30 minutos el local tenía dos amonestados Erbes, Aguirre y dos minutos más tarde también sería amonestado Fernandez, el gol del visitante no se haría esperar, y Matías Suarez concretaría el empate millonario que le daría un poco de alivio al equipo de gallardo.

Se terminaba el primer tiempo dejando como referencia un partido muy trabado, mal jugado y con un River pensando que aún tenía 45′ para asegurar el campeonato, arrancó la segunda parte y el Decano salió a la cancha con un cambio, el ingreso de Heredia y la salida de Aguirre, mientras promediaban los 30′ del complemento el partido era palo a palo, los dos querían ganarlo aunque el local estaba más agazapado, igual intentaba buscar el gol, ya en los últimos minutos el Ruso mandó a todo el equipo a defender y River no encontró ideas para crear chances claras de gol, simplemente Atlético usando la inteligencia, la experiencia, astucia y prestigio que su técnico, EL RUSO ZIELINSKI, logro empatar y dejar a River con la Boca callada.

Punto de vista

Sin lugar a dudas y como lo decía en mi columna anterior para el diario, LOS PINGOS SE VEN EN LA CANCHA, Y VALGAN LAS PARADOJAS DEL DESTINO CUANDO HASTA LOS COLEGAS TUCUMANOS DECÍAN QUE RIVER SERÍA EL CAMPEÓN, claro está que en el fútbol son 11 contra 11, de eso se trata, Atlético no jugó lindo, mucho meos hermoso, ¿ si jugó bien? hasta diría que tampoco, que fue practico? puede ser, que tuvo suerte? para mi no existe, las cosas están ordenadas en el universo y justamente pasó lo que tenía que pasar nada de suerte, y eso que el arbitro inclinóla balanza por momentos para los visitantes, salvo en una falta de Guillermo Ortiz sobre Nacho Fernandez que no cobró penal, luego en una sambullida de Scocco en el área buscandola falta debiera haberlo amonestado, pero no lo hizo, haciendo la vista gorda, la defensa estuvo a la altura, a pesar de algunos desbordes de Nacho que sin duda fue el jugador distinto, luego en el gol el centro de Casco podría haberse evitado si Melano hubiera sido más insistente en la marcay no dejar solo a Marcelo Ortiz, el medio mantuvo un quilibrio aunque también paso momentos de desconcentración, sin embargo el Pichi Erbes fue un estandarte como volante central y hasta de creación diría, Melano flojo, Acosta hizo lo que pudo, por momentos me gusto e incluso hizo bien su trabajo que era cortarle el juego al rival, adelante Diaz si bien no tuvo jugadas claras mantuvo precavida a la defensa de River y del otro delantero que puedo decir…..¿ me preguntan si es GABIGOOL?, NO NADA QUE VER, ESTE ES TOLEGOOL, por lo menos este mi humilde punto de vista.

Puntajes

Lucchetti 7

M. Ortiz 6

G. Ortiz 7

Cabral 7

Fernandez 6

Melano 5

Erbes 8

Acosta 6

Aguirre 5

Diaz 5

Toledo 7

Heredia 6

Rojas 6

Carreras 6

Por Panchogool Espinosa