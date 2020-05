En los pasillos de Ciudadela los hinchas siguen ilusionados por el ascenso, haciendo fuerza para que su presidente Roberto Sagra pueda conseguir revertir la situación injusta que AFA se encapricho entre gallos y media noche, envolviendo un tema simple en una novela dramática, donde un club del INTERIOR enfrentá casi como nunca visto cara a cara con los popes del fútol argentino.

A pesar de la difícil situación que vive el club de Ciudadela, enfrentado ante AFA, (nada más ni nada menos)por un ascenso, donde los del barrio del abasto creen que es justo y que con esta desición solo se quiere beneficiar a otros clubes, más directamente a Defensores de Belgrano– presidido por Marcelo Achile- que en la tabla general quedó como segundo, ademas este es el presidente de la primera nacional y de esta manera usa sus influencoas para llevar a su equipo ( EL Dragón) a la máxima categoría del fútbol argentino, además al otro equipo que se quiere beneficiar es a Tigre de Pipo Gorosito que en una reconocida radio, como la Red en Buenos Aires manifestó lo siguiente: “Lo que convendria es que se juegue una liguilla entre los 8 primeros de cada zona de la Primera Nacional y de allí se decida quien asciende y quien no”, con estas declaraciones no hay mucho más que aclarar, de esta manera el que estaría detras de todo esto sería el presidente de la camara de diputados Sergio Massa, declarado fanático hincha de Tigre.

Por su parte se dice que San Martín podría recurrir a la justicia ordinaria y al TAS –Tribunal Arbitral del Deporte-es un órgano de arbitraje que dirime disputas en torno al deporte. Su sede queda en Lausana (Suiza).

Además Diputados provinciales encabezado por José cano y hasta el presidente de Atlético Tucumán- Mario Leito–firmaron una carta pidiendo por el ascenso de San Martín a primera división por mérito deportivo.

Sin embargo el presidente de la Asociación del fútbol Argentino ( AFA) salió el miercoles pasado en los medios a ratificar su postra de que los torneos deben definirse en la cancha.

A pesar de los grandes problemas económicos y deportivos que le puede traer al conjunto dirigido por la dupla técnica de Fabio Orsi y Sergio Gómez, parece que la campaña política sigue más caliente que nunca, se sabe que el club podría quedar ascéfalo si en la segunda quincena del més de junio -donde debieran ser las elecciones y así elegir un nuevo presidente o bien el presidente actual, valga la redundancia, se lo ratifique en su cargo- no habría como votar por la cuarentena decretada en la provicncia por la pandemia del coronavirus; hace unos días salió en un video el candidato opositor, el señor Adrián Seco a manifestar su desconformidad cuando fue a pagar la cuota social y se dió con que las oficinas del club en Maipú 50 estaban cerradas, este hacía alusión que como puede ser posible que los hinchas no puedan ayudar al club colaborando con la cuota societaria en este momento financiero, económicos para otros, que atraviesa el club, por otra parte para sumarse un voto de confianza a pesar de que dijo que no se presentará en las elecciones el ex vice presidente Daniel Galina hizo una colaboración personal de $ 20.000 para ayudar a pagar gastos que tenga el club, como si todo esto fuera poco el clima político también agrega una dosis de nerviosismo y malestar en los hinchas, mientras el es presidente Oscar Mirkin se mantiene expectante y sin participar sin crear ningún tipo de suspicacias, algo que está claro es que si hay un momento donde la oposición, el oficialismo, sub comisiónde socios, agrupaciones santas y los hinchas deben estar unidos, ES JUSTAMENTE ESTE, donde San Martín podría tocar el cielo con las manos o descender haste el mismisimo infierno.

Por Panchogool Espinosa

