Tafí Viejo implementó la gestión y revalorización de los residuos. El objetivo no sólo permite reducir las toneladas de basura sino que el material reciclado prensado se comercializa. Una vez seleccionados los residuos se trasladan a las instalaciones del Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico (CIAT) que procesa toneladas de material reciclable y de envases de bebidas alcoholicas decomisadas.El vicegobernador, a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, visitó este jueves las instalaciones que además de promover el aprovechamiento total de residuos secos, genera decenas de puestos de trabajo.Como Gobierno de la provincia, nos sentimos muy orgullosos de poder recorrer en Tafí Viejo, esta planta recicladora. No hay duda que fue una visión innovadora del intendente Javier Noguera de trabajar en el medio ambiente, un tema en el que muchos hablan y pocos hacen”, dijo el Vicegobernador.Asimismo, manifestó que “hoy se firmó un convenio de cooperación entre la Municipalidad y el IPLA. Se trata de profundizar el trabajo que hace la entidad en el tema de clausurar locales no autorizados y decomisar las botellas con bebidas alcohólicas. Todo lo que se secuestra se lo trae a esta planata para reciclar”.“En nombre del gobernador Juan Manzur, quiero felicitar a todos los empleados que son un ejemplo de trabajo”.Jaldo estuvo acompañado por el vicepresedente primero de la Legislatura, a cargo de la Vicegobernación, Gerónimo Vargas Aignasse; la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse; el interventor del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), Samuel Semrik y el intendente interino, Maximiliano Córdoba.Las medidas de cuidado del medio ambiente en Tafí Viejo iniciaron en 2016, y la Dirección de Ecología y Medioambiente llevó la promoción a escuelas, colegios secundarios y barrios municipales.La Ministra expresó: “Cuando Provincia y municipios trabajan en conjunto se potencian los esfuerzos y son mejores los resultados. Teniendo en cuenta la tarea fundamental que desarrolla el doctor Semrik en el Ipla, que tiene que ver con la prevención del consumo de alcohol, estos elementos decomisados hoy van a mejorar la situación ambiental al ingresar a una planta de reciclado”.Además, dijo que “entendiendo que el trabajo del Ipla es importante, dado los acontecimientos que hemos tenido desgraciadamente en el país donde el consumo descontrolado de alcohol genera episodios de violencia que nos llevan a lamentar hasta pérdidas de vidas humanas”.El interventor del IPLA, sostuvo que el organismo realiza habitualmente decomisos de bebidas que se encontraban almacenadas en depósitos y “ante el conocimiento del desarrollo de esta importante planta que tiene Tafí Viejo, nos acercamos para firmar un convenio con el intendente, para entregar este material para su destrucción y reciclado”. Señaló que esto facilita la labor de control de consumo de bebidas alcohólicas y a la vez colaborar con el cuidado del medio ambiente, “cumpliendo con lo que pide el Gobernador, que es cuidar a todos los tucumanos”.Aquellas personas que tengan cartón, vidrio, metal, botellas plásticas, electrodomésticos en desuso pueden depositarlos los días previstos para su recolección diferenciada; o voluntariamente en el Punto Verde ubicado en Lomas de Tafí. También está habilitada la línea telefónica 3815-00-7777 para solicitar el retiro de materiales especiales. Solo deberá informarse el domicilio y familia.El intendente interino remarcó: “Hoy el IPLA, al hacer estos secuestros, ya se convierte en un generador y la municipalidad busca contactarse con estos grandes generadores para poder destruir todo lo que se decomisa”“Las latas y los envases plásticos van a ser tratados, comercializados y de esta manera se puede autosustentar al CIAT”, contó sobre la planta que cumple tres años en servicio.

Fuente:

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/01/tafi-viejo-reciclan-los-envases-decomisados-por-el-ipla/