Marcelo Tinelli habló luego de recibir críticas por haberse ido con su familia a la ciudad chubutense de Esquel en medio de los anuncios del Gobierno sobre las medidas preventivas para evitar la propagación del coroanvirus, las cuales incluyeron una cuarentena obligatoria. “Así como otras personas se fueron a su casa del country, a nosotros nos pareció bien pasarlo acá”,explicó.

“Después de hablar con el gobernador de la provincia (Mariano Arcioni) y el secretario entendimos que no había ningún tipo de problema en que viniéramos. Sentí que estaba bueno estar acá en familia, sobre todo teniendo hijos adolescentes. Ya nos habían avisado que íbamos a pasar por todos los controles de salud al llegar”, señaló el conductor del Bailando en declaraciones al Canal 4 de Esquel.

En ese sentido, Tinelli remarcó que no está de vacaciones en esa ciudad del Sur y detalló que mientras cumpla la cuarentena obligatoria, trabajará desde su casa: “Creo que estamos ante una guerra bacteriológica y es difícil detectar cuáles van a ser las consecuencias de todo esto. Lo vivo con muchísima preocupación, como lo vivimos todos los argentinos y el mundo. Creo que hay muy buenas medidas tomadas del Gobierno argentino, los felicito. Nos tenemos que cuidar entre todos, por eso nosotros vamos a estar todos en casa los días que sean necesarios”, aseguró.

Acerca de lo que sucederá con las grabaciones de su programa, dado que la cuarentena se extenderá en primer momento hasta el 31 de marzo, manifestó: “Empezábamos los ensayos el 1 de abril. Ojalá que en esa fecha podamos empezar a trabajar, respetando la salud pública ante todo, porque hay un montón de familias que trabajan en la productora, porque tenemos todo cerrado para empezar el 27 de abril”.

El viaje del conductor y su mujer, acompañados por algunos de sus hijos, generó polémica en redes sociales ya que muchos usuarios criticaron su actitud de no permanecer en aislamiento en su casa en Buenos Aires.

Ante esto, la propia Valdés salió a responder los cuestionamientos mediante sus historias de Instagram y allí precisó: “Teníamos la posibilidad de hacer la cuarentena en Esquel ya que Marcelo tiene domicilio acá hace 22 años. Es hacer la cuarentena acá, encerrados, como todos, haciendo home-office como veníamos haciendo”. Además manifestó que tomaron todo los recaudos correspondientes para el traslado.

Fuente: TN



