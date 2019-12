El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes al juicio político en su contra por abuso de poder y obstrucción al Congreso como “el mayor engaño en la historia de la política estadounidense”.

“Los medios de comunicación falsos, y su socio, el Partido Demócrata, están trabajando horas extras para hacer que la vida del Partido Republicano Unido, y todo lo que representa, sea lo más difícil posible”, escribió el mandatario en Twitter.

READ THE TRANSCRIPTS! The Impeachment Hoax is the greatest con job in the history of American politics! The Fake News Media, and their partner, the Democrat Party, are working overtime to make life for the United Republican Party, and all it stands for, as difficult as possible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

December 16, 2019

El pasado viernes, una comisión de la Cámara de Representantes -dominada por la oposición demócrata- aprobó los cargos contra Trump, en un nuevo paso hacia la apertura de un juicio político contra el presidente norteamericano.

Tras a aprobación de los cargos en la Comisión de Asuntos Judiciales, con 23 votos demócratas contra 17 de los republicanos, el caso pasará al pleno de la cámara para una votación prevista para esta semana.

Los demócratas controlan la Cámara de Representantes, donde se necesita sólo una mayoría simple para aprobar el impeachment contra Trump.

Si los artículos se aprueban allí, como se espera, el Senado liderado por los republicanos llevará a cabo un juicio presidido por el presidente de la Corte Suprema, quien en este momento es John Roberts, un representante de George W. Bush que ha jugado un papel fundamental.

