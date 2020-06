Más de 22 toneladas de limón partieron desde Tucumán ayer rumbo a Hong Kong, en China. La apertura del mercado asiático, tan esperada por los productores locales, implica el cumplimiento de un protocolo fitosanitario estricto que continúa haciendo girar la economía de la provincia y pone el acento en la alta calidad de los cítricos tucumanos.

Es algo que veníamos esperando hace tiempo”, sostuvo el gobernador, Juan Manzur, y contó que “se completó toda la documentación técnica, los protocolos y todo lo que tiene que ver con el acceso del limón al mercado de ese país que tiene 1.300 millones de habitantes”.

El ministro de Desarrollo Productivo, Luis Fernández, añadió: “Luego de que se cumplieran los últimos pasos que requiere el protocolo que se firmó con China, para habilitar el mercado, nos enviaron el listado de packing que podrán exportar a esos destinos”.

Estamos totalmente agradecidos de esta oportunidad que se nos dio con la participación multidisciplinaria e institucional, es decir, el trabajo de los privados, del Gobierno de la Provincia, de la Asociación de Citrus del Noroeste Argentino (Acnoa) y la Estación Experimental”, destacó Fernando Carreras, director de Operaciones de Citromax, la empresa encargada del envío.

Por su parte, el presidente de Acnoa, Pablo Padilla, expuso que iniciar el intercambio comercial con China significa “una bocanada de aire de fresco para la citricultura, que no esta pasando un momento fácil, porque logró diversificar sus destinos y sale de un monodestino, de la preponderancia de la Unión Europea”.





El primer contenedor que partió a Hong Kong lleva unas 1.600 cajas de 15 kilos de limón cada una, que viajarán durante más de 40 días. “El protocolo es estricto por el tratamiento en frío de la fruta en el contenedor, a una temperatura de casi tres grados”, detalló Bernabé Padilla, encargado comercial del área de Fruta Fresca de Citromax.

Esta forma de tratar la fruta, a que llegaron la Estación Experimental y el Senasa, “es un tratamiento alternativo menos pernicioso para la fruta, que nos permitió avanzar”, agregó además el presidente de Acnoa.

En diciembre de 2019, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Administración General de la Aduana de China (GACC) firmaron el “Protocolo Fitosanitario que abrió el mercado de China para los limones argentinos, después de más de 20 años de complejas negociaciones técnicas”.

Este protocolo actualizó el que venía rigiendo desde el 2004 para cítricos dulces (naranjas, mandarinas y pomelos), incorporando a los limones frescos, los cuales habían sido excluidos en su momento por falta de acuerdo entre las partes respecto a exigencias de certificación exigidas por la parte china.

“Lo importante de esto es que no es un ensayo, es una venta comercial e implica, para los productores locales, cumplir con un protocolo que nos demuestra que después no habrá otras normativas tan difíciles”, agregó Padilla.

La fuerza de los trabajadores

“Es importante resaltar y agradecer a todo el personal de la empresa por el apoyo con su trabajo, sobre todo en éstas atípicas condiciones de la pandemia, ya que todos los involucrados (cosecheros, trabajadores del empaque, Senasa, transporte, puerto, etc.) están haciendo un gran trabajo”, destacó Carreras.

Fuente:

http://comunicaciontucuman.gob.ar/2020/06/tucuman-envio-su-primer-cargamento-de-limones-a-china/